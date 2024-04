Yolanda Díaz pide a Antonio Garamendi que represente con "dignidad" a los empresarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que se comporte y represente "con dignidad el puesto que ostenta" y ha rechazado sus declaraciones sobre las cotizaciones sociales.

"Las cotizaciones sociales no son limosnas", ha incidido Díaz en declaraciones en la asamblea del comité de huelga de Iveco-Pegaso donde ha acudido este miércoles.

"Debe de estar representando con dignidad el puesto que ostenta, debe de comportarse (...) y hoy, rodeada de trabajadores y trabajadoras, le pido al señor Garamendi que asuma el puesto que ostenta", ha afirmado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sugirió ayer que los trabajadores deberían cobrar íntegras las cotizaciones sociales que los empresarios tienen que pagar por ellos y encargarse de transferirlas a la Seguridad Social para que sean conscientes del coste laboral que conlleva su empleo.

Este miércoles, en declaraciones en el marco de la Asamblea General de la Federación Española del Vino (FEV), ha insistido en lo planteado y ha dicho que "sería bueno" que al trabajador le llegara a su nómina su salario bruto y fuera él el que tuviera que pagar todas las cotizaciones sociales, para que fuera consciente de lo que paga la empresa por cada empleado.

"Cada vez que la administración toma medidas, pues yo creo que todos tendríamos que ser conscientes de lo que me significa a mí (...) si resulta que las cotizaciones sociales han subido y no soy consciente de que eso está afectando y que si no podría ir en mi salario, realmente mi salario posiblemente sería bastante más competitivo", ha dicho el líder de los empresarios.

Díaz ha subrayado que las cotizaciones "representan lo mejor" del sistema de protección social de España, que es el sistema público de pensiones.

Lo que dice Garamendi, ha añadido la vicepresidenta, solo se entiende porque "habla a los que pueden vivir con planes de pensiones privados".