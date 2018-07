Montoro pide "estar a la altura de las circunstancias" y aprobar Presupuestos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro , ha defendido que los grupos políticos tienen que "estar a la altura de las circunstancias" y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para este año. Además, ha insistido en que la Comisión Europea (CE) no ha impuesto medidas adicionales a España para cumplir con el objetivo de déficit de 2017, y ha afirmado que es la primera vez que emite esta opinión y no un dictamen de riesgo.

Montoro ha considerado que la "situación provisional" de tener unos presupuestos prorrogados "tiene que acabar pronto", según ha indicado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar las medidas adoptadas para cumplir con el objetivo de déficit. Así, "si somos capaces de acordar el techo de gasto, objetivos de déficit y deuda, medidas tributarias (...) ¿ahora no nos vamos a poner de acuerdo sobre los Presupuestos?", se ha preguntado Montoro en su intervención.

De hecho, el ministro ha planteado incluso que la dificultad de sacar adelante unos Presupuestos obedezca a "razones políticas propias" o internas de los partidos, que en su opinión deben "trascender" esas cuestiones para estar al servicio de los ciudadanos. En cuanto a la prórroga de los presupuestos de 2016 para este año, Montoro ha recordado que incluye el límite de gasto no financiero efectivo del pasado ejercicio, que es inferior al previsto inicialmente, por lo que se ha adoptado un acuerdo de no disponibilidad por importe de 5.493 millones de euros.

Ha insistido en que este acuerdo de no disponibilidad "no afecta a partidas de índole social", sino a gasto corriente, intereses de la deuda y gasto en capital. Del presupuesto de 2016 también se han retirado las partidas correspondientes a gastos que no tienen prórroga en 2017 y ha subrayado que se han incorporado medidas de control de la ejecución del gasto.

Además, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha argumentado que la no coincidencia de cifras con el objetivo de déficit de 2017, que el Gobierno estima en el 3,1 % del PIB y la CE en el 3,3 % del PIB, se debe a la mejor previsión que hace el Ejecutivo sobre el crecimiento de la economía.

Montoro ha señalado que las dos décimas son "perfectamente justificables", y ha indicado que el crecimiento del PIB del 2,5 % que prevé el Gobierno "se mantiene". "Son pequeñas diferencias", ha dicho el ministro, que también ha aludido a las consideraciones que hace la CE sobre algunas propuestas tributarias y de lucha contra el fraude que ha adoptado el Ejecutivo y que Bruselas no considera suficientes.

El ministro ha dicho que el Ejecutivo seguirá trayendo a las Cortes más medidas de carácter tributario y ha confiado en que sean aprobadas "con el permiso de sus señorías". "La CE invita a las autoridades españolas a estar preparadas para adoptar nuevas iniciativas, y así será con el permiso de sus señorías", ha dicho tras incidir "es una oportunidad poder hacer políticas presupuestarias y tributarias y de lucha contra el fraude de carácter compartido".