Luis de Guindos: "Si la economía se desacelera, habrá que implementar recortes"

De Guindos, que ha intervenido en el Foro Empresarial Lidera Málaga, ha dicho que "la cuestión clave" es mantener el crecimiento económico porque, de lo contrario, no funcionarán una serie de "estabilizadores automáticos" ligados a la evolución de la economía, y habría que "tomar decisiones alternativas".

Si se mantiene la senda expansiva actual, el titular de Economía ha pronosticado que España acabará el año con un crecimiento próximo al 3% y saldrá en 2017 del "brazo correctivo" del procedimiento de déficit excesivo de la UE.

Para ello, "lo que hay que hacer en primer lugar es no cometer errores", como "no deshacer" la reforma laboral y "no afectar" a la solvencia del sistema bancario español.

En el caso de la reforma laboral, ha apostado por complementarla con políticas activas de empleo, al tiempo que se favorecen los contratos indefinidos frente a los temporales.

Además, ha mostrado su sorpresa sobre "la divergencia y la falta de consonancia" que existe entre las obligaciones de España como integrante de la zona euro y "lo que a veces se discute aquí", en referencia a las propuestas de partidos de la oposición.

Ha recordado que en Grecia, "un gobierno radical como Syriza", ha llevado a cabo más recortes que los anteriores de Nueva Democracia y PASOK porque "la pertenencia a la zona euro es la principal garantía de prosperidad de los países", y ha agregado que "prometer es muy sencillo, implementar es más complicado".

En cuanto a la posibilidad de que España sea sancionada por no haber alcanzado el objetivo de déficit establecido para 2015 -se quedó en el 5 por ciento frente al objetivo del 4,2-, De Guindos se ha mostrado convencido de que "no va a haber ningún tipo de sanción ni de multa, ni de limitación de fondos estructurales" para el país.

Preguntado sobre el impacto que puede tener la incertidumbre política en la economía, el ministro ha asegurado que "por el momento, no se ha notado", ya que en el primer semestre de este año ha crecido más que la media en 2015, y ha asegurado que en la segunda parte del año su evolución dependerá "mucho" del resultado de las elecciones.

"La pregunta que me hago es cuánto de más podíamos haber crecido si hubiéramos tenido un gobierno con funciones plenas", ha referido el ministro, que se ha mostrado convencido de que la "madurez" y el "sentido común" de la sociedad española conducirán a un "gobierno estable".

Entre los desafíos en el ámbito europeo, ha opinado que el más relevante es el referéndum en el Reino Unido, y ha confiado en que "prevalezca el sentido común de los británicos", al tiempo que ha lamentado que se haya abierto "una especie de caja de pandora" sobre la posibilidad de hacer consultas sobre la pertenencia a la UE.