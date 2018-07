Los extranjeros compraron en España casi un 13% más de viviendas en 2015

Diferenciando entre extranjero residente y no residente, el 51,7% de las operaciones de compraventa fueron realizadas por extranjeros no residentes. Aún así, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros residentes aumentó un 18,2%, tasa superior a la experimentada por los compradores extranjeros no residentes, que se situó en el 8,4%.

Todas las comunidades mostraron avances en el número de transacciones de vivienda libre por parte de extranjeros. Cuatro autonomías registraron incrementos inferiores a la media nacional, incluyendo Cataluña (+4,9%), Comunidad Valenciana (+7,2%), Extremadura (+9,8%) e Islas Canarias (+10,3%).

Las comunidades restantes mostraron aumentos superiores a la media nacional, destacando La Rioja (+59,1%), Castilla-La Mancha (+57,3%) y Navarra (+41,5%). Aragón (+39,8%), Castilla y León (+34%), País Vasco (+30,7%), Murcia (+25,8%) y Cantabria (+25,5%) mostraron tasas de crecimiento ligeramente inferiores.

Un escalón por debajo, situándose en una tasa ligeramente superior a la nacional, estuvieron Galicia (+23,2%), Islas Baleares (+22,3%), Madrid (+17,3%) y Andalucía (+13,6%).

En 2015, las comunidades con mayor peso en las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros sobre el total de las comunidades fueron Islas Baleares (44%), Islas Canarias (39%), Comunidad Valenciana (37%), Murcia (25%) y Andalucía (25%).

Por el contrario, las regiones en las que las operaciones realizadas por extranjeros tuvieron menos peso fueron País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Extremadura, con datos en torno al 4%.

El precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por extranjeros en 2015 se situó en 1.598 euros, lo que supone un incremento interanual del 2,9%. El precio medio de las viviendas adquiridas por no residentes aumentó un 5,6%, hasta los 1.792 euros, mientras que el precio de los inmuebles comprados por extranjeros residentes se redujo un 0,1%, situándose en los 1.367 euros.

El precio medio de las viviendas adquiridas por extranjeros se situó por encima de la media nacional en Islas Baleares (2.580 euros), País Vasco (2.047 euros), Madrid (1.867 euros) y Cataluña (1.856 euros). El resto de comunidades se situaron por debajo de la media nacional, destacando por sus precios más reducidos Extremadura (576 euros), Castilla-La Mancha (597 euros), La Rioja (710 euros) y Castilla y León (712 euros).

En cuanto a la nacionalidad de los extranjeros que compran viviendas en España, los compradores con mayor peso sobre el total fueron los británicos (20,6%), seguidos por los franceses (8,8%), alemanes (7,5%), belgas (5,7%), italianos (5,5%) y rumanos (5,3%). Todos ellos acumulan más de la mitad de las operaciones de compraventas de vivienda libre realizadas por extranjeros en 2015.

Las nacionalidades con mayor actividad en el mercado de compraventa de vivienda libre durante 2015 fueron los rumanos, con un incremento del 59% en tasa interanual. Asimismo, ecuatorianos (+43,1%), británicos (+37,7%), marroquíes (+25,8%), italianos (+18,5%), irlandeses (+17,8%), chinos (+16,8%), suecos (+15%), argentinos (+14,8%) y suizos (+13,6%) presentaron también tasas de crecimiento interanual superiores a la media nacional.