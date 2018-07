Portugal gana Eurovisión 2017 y España queda en el último puesto con cinco puntos

Sobral, de 27 años, se ha ganado a todo el mundo -periodistas, críticos, pero sobre todo al público- con una balada marcada por la sencillez, con nulos efectos visuales salvo la imagen de un bosque a sus espaldas.

Poco antes de pasar el corte de la primera semifinal, algo que se daba por hecho, el luso definió su actuación como "emoción, sensibilidad y simplicidad".

Es la primera vez en la historia que Portugal gana el festival Eurovisión.

A Manel Navarro se le escapó un gallo durante su actuación, pero no fue esa la razón por que ha quedado en la última posición con apenas cinco puntos de los telespectadores.

El jurado profesional, que ya había puesto sus notas a todos los participantes hace unos días, durante un ensayo, no otorgó ni un sólo punto al candidato español, vapuleado por los internautas españoles mucho antes de llegar a Eurovisión.

Su "Do it for you lover" (Hazlo por tu amante) no ha convencido a nadie, ni siquiera a los más fieles eurofans que siguieron estos días el festival en Kiev.

El joven Cristian Kostov, de tan sólo 17 años, logró el segundo puesto el certamen de este año, seguido de Moldavia.