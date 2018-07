Despacito es la segunda canción de la historia en pasar al menos 15 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100

El Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber es ya el segundo single en pasar al menos 15 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100. En liderar la lista más importante del mundo, en definitiva, con 59 años de historia.

Un récord que ya sí tiene Despacito es el de ser el single que más tiempo ha liderado la lista estadounidense en el siglo XXI, superando a otros tres que estuvieron 14 semanas, de Bruno Mars & Mark Ronson (Uptown funk, 2015), The Black Eyed Peas (I gotta feeling, 2009) y de nuevo Mariah Carey (We belong together, 2005).

Otros artistas que estuvieron 14 semanas en el número 1 fueron Elton John (Candle in the wind, 1997), Boyz II Men (I'll make love to you, 1994) y Whitney Houston (I will always love you, 1992). Además, Despacito es la primera canción cantada mayoritariamente en español en conseguir el número 1 en el Billboard Hot 100 desde que lo lograran Los Del Río en 1996 con La Macarena. La pareja española también aguantó 14 semanas en lo más alto, un hito ya superado por Despacito