El científico que sufrió mil picaduras de bichos para descubrir la peor del mundo

¿Alguna vez te ha picado una hormiga? ¿Y una avispa? Al entomólogo estadounidense Justin Schmidt le han clavado más de un millar de pinzas y aguijones durante su último estudio. El científico ha recorrido Estados Unidos junto con su mujer, zoóloga, para analizar la potencia de las picaduras y el veneno de diferentes especies de hormigas.

Schmidt relata el periplo en su nuevo libro ‘The sting of the wild’, donde describe también la metodología de la investigación. Después de recoger varios individuos de cada clase, debían examinar la toxicidad de los químicos y evaluar el dolor de las picaduras. Como no existía ninguna escala sobre este último factor, el científico tuvo que experimentar y evaluar él mismo el sufrimiento calificándolo de cero al cuatro.

El resultado es un ranking al que ha ido añadiendo otras especies. Entre los animales que han obtenido la máxima puntuación se encuentra la avispa guerrera o avispa armadillo (‘Synoeca septentrionalis’), natural del centro y sur de América. Según Schmidt, su picadura es “una tortura” y la compara con sumergirse en la lava de un volcán.

Otro ejemplo es la hormiga bala (‘Paraponera clavata’), que proporciona a su víctima un dolor “puro, intenso y brillante”, equiparable a “caminar sobre carbones ardientes con una uña de siete centímetros clavada en el talón”. También ha calificado con un cuatro a la avispa caza tarántulas (del género ‘Pepsis sp.’) de picadura “feroz y eléctrica”.

A estas fieras aguijoneadoras, le siguen en la lista (de más a menos dolorosas) la hormiga recolectora de Florida, la feroz avispa negra Polybia y la avispa de chaqueta amarilla de occidente. Las abejas europeas (‘Apis melifera’) tienen una puntuación de dos, por encima de la hormiga roja de fuego de Suramérica.