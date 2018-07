Gran recibimiento a los olímpicos españoles a su llegada a España

Los deportistas olímpicos llegaron esta tarde al Aeropuerto de Barajas (Madrid) y exhibieron con orgullo las medallas conseguidas en estos JJ.OO de Londres. Desde allí los medallistas tomaron otros aviones para regresar a sus casas tras 17 días de competición en Londres.

Laura López, jugadora de la selección de waterpolo, afirmó que están "muy contentas", y qué "no" se lo esperaban. "Estamos muy contentas y con muchas ganas de disfrutarlo con la familia. No lo esperábamos pero qué mejor manera de recordar esta experiencia que con una medalla de plata", señaló.



Saúl Craviotto, medalla de plata en piragüismo en la categoría de K1 200 metros, se mostró "muy contento" por el "éxito conseguido" y con "muchas ganas" de "volver" a su tierra.



"Necesito unas vacaciones para descansar de la piragua y para volver con más ganas y prepararme para Río de Janeiro. En mi tierra se que me van a recibir muy bien, ya lo hicieron en Pekín y ahora va a ser lo mismo, estoy muy feliz", añadió.



El equipo de gimnasia rítmica, cuartas en la final por equipos, con su seleccionadora Anna Baranova al frente afirmaron sentirse "un poco tristes", pero "muy orgullosas" del trabajo realizado.



"Estamos un poco tristes porque hemos estado muy cerca, pero muy orgullosas del trabajo realizado. Seguro que en Río hacemos un gran papel", afirmó Baranova.



El triatleta gallego Javier Gómez Noya, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, ha disfrutado del recibimiento que le han dado alrededor de quinientas personas a su llegada al aeropuerto vigués de Peinador.



"Sabía que llegando todos juntos -en el mismo avión venían otros deportistas olímpicos gallegos como David Cal, Teresa, Portela, Tamara Echegoyen y Begoña Fernández- habría mucha gente, pero no me esperaba este recibimiento. Es de agradecer que tanta gente se haya desplazado hasta aquí para recibirnos", comentó Gómez Noya.



El piragüista David Cal, medalla de plata en la prueba de C-1 1000 metros en Londres 2012 y deportista español más laureado en Juegos Olímpicos, con cinco medallas, ha vivido un apoteósico recibimiento por muchos de los niños que militan en su club, el Ría de Aldán, vecinos, familiares y amigos.



"Esperaba un buen recibimiento, pero la verdad es que tanta gente no me lo podía imaginar. Este recibimiento ayudará a que piense más en los Juegos Olímpicos de Río, aunque la decisión final también depende de mi entrenador", señaló el piragüista gallego a los periodistas.



Cal también se ha congratulado de los éxitos del deporte gallego: La regatista coruñesa Sofía Toro, que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, ha reconocido hoy que todavía le cuesta asimilar su triunfo en Match Race-Elliott 6.



"Ya empiezo a creérmelo pero aún me cuesta", señaló la deportista gallega tras haber sido recibida por unas trescientas personas en el aeropuerto coruñés de Alvedro. "Estoy muy contenta de que todos hayan venido a celebrarlo aquí y muy emocionada. No esperaba tanto recibimiento", agregó a su salida de la terminal.