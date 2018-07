Mireia Belmonte: "Tengo que repartir esta medalla en mil pedacitos"

La española Mireia Belmonte, que ha conseguido [[LINK:INTERNO||||||plata en los 200 mariposa]], la primera medalla de España en Londres, ha dicho que no es sólo suya, sino de todos los que han estado a su lado, por lo que la tendrá que repartir "en mil pedacitos".



Visiblemente emocionada, la badalonesa no se creía que había ganado la medalla. Consiguió la plata con 2:05.25, sólo superada por la china Liuyang Jiao, quien batió el récord olímpico con 2:04.06.



"No me lo creo todavía. He nadado como un tiro, muy bien, muy confiada, lo he dado todo en los últimos 50 metros y lo he conseguido", ha dicho.



La española cree que después de este éxito "vale la pena todo" y ha agradecido a su familia, a su entrenador, a su psicólogo y a los compañeros de club la ayuda prestada.



"Por eso, esta medalla no es solo mía, sino de toda la gente que ha estado conmigo. La tengo que repartir en mil pedacitos para dársela a todo el mundo", ha insistido.