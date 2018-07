Marta Domínguez en la final de 3.000 obstáculos

Marta Domínguez, campeona mundial de 3.000 metros obstáculos en 2009, estará el lunes en la final de los Juegos Olímpicos después de convertirse este sábado en el primer miembro del equipo español de atletismo que supera la primera ronda en Londres 2012.



A un mes de su abandono, por lesión, en la primera ronda de los Europeos de Helsinki, su estado de forma era una incógnita que persiste después de la carrera de hoy, en la que, con la calculadora en la mano, empleó las energías estrictamente necesarias para meterse en la final.



En los Europeos sufrió un agravamiento de la lesión en el bíceps femoral izquierdo que ya tenía y desde entonces sólo ella conocía su estado físico, aunque las referencias apuntaban a que se había entrenado con normalidad las últimas semanas.



En la segunda serie, la palentina partía con la tercera mejor marca del año entre las participantes, sólo por detrás de la turca Gulcan Mingir y de la etíope Sofia Assefa.



La palentina, con su inseparable cinta rosa en la cabeza, partió algo retrasada pero rápidamente adelantó posiciones para seguir el ritmo marcado por la portuguesa Clarisa Cruz, que se fue al suelo a punto de cumplirse el primer mil en 3:09.56.



A medida que las de arriba iban cayendo, Marta fue progresando lo estrictamente necesario para no quedarse cortada. Al toque de campana estaban tres por delante, y la española se quedó con Cruz para jugarse con ella la cuarta plaza, que daba acceso directo a la final.



La palentina no tuvo ningún problema. Llegó cuarta con 9:29.71. En la zona mixta, como acostumbra desde los quebraderos de cabeza que experimentó con la Operación Galgo, de la que salió libre de cargos, Domínguez pasó por la zona mixta sin hablar con los periodistas que la esperaban.



Marta, campeona mundial en Berlín 2009 con su mejor marca personal (9:07.32) sólo había disputado una carrera en pista en los dos últimos años, la de la reunión de Huelva, en la que logró la mínima olímpica con 9:24.26



La otra española en la prueba, Diana Martín, campeona de España de cross y debutante en unos Juegos, corrió la primera serie junto a la campeona mundial, la rusa Gunara Galkina, y no dudó en tomar la cabeza en la salida, cubriendo el primer mil en 3:08.77.



En posesión de una marca personal de 9:38.41, con la que fue quinta en los Europeos de Helsinki, la madrileña era décima en el ránking de las participantes. Galkina tiró en el segundo kilómetro, que se pasó en 6:22.09. Diana se aferró a la cola del grupo delantero y sólo cedió terreno en los dos últimos giros. Llegó octava con 9:35.77, mejorando en tres segundos su récord personal pero sin opciones de repesca.