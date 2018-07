Igor Bychkov, pasa a la final de pértiga

El saltador de pértiga nacionalizado español Igor Bychkov ha pasado a la final de salto de pértiga de los Juegos de Londres, que se disputará a partir de las 20.00 horas de la tarde, al superar los 5,50 metros y aprovecharse de los numerosos nulos del resto de atletas.

El joven atleta ha firmado un gran papel, ya que consiguió superar los dos primeros saltos de 5,20 metros de altura y 5,50 respectivamente a la primera, y aunque no pudo superar ni los 5,60 ni los 5,65 respectivamente, el gran número de nulos del resto de compañeros y el bajo nivel mostrado en las rondas de calificación le han brindado la oportunidad de ir a la final.

"Estoy muy contento, el salto de 5,60 lo he intentado pero no he podido y me hecho un poco de daño en la espalda que la tenia dañada de hace dos años", ha expresado Bychkov, añadiendo que para la final tan solo espera "evitar los nulos" que le persiguen en las finales y "buscar puesto de diploma".

Su mejor marca personal estaba en 5,60 metros, lograda el año pasado en Zaragoza el pasado 20 de julio de 2011. El joven atleta fue el primer español en disputar la final de pértiga en unos campeonatos del Mundo, al clasificarse para el campeonato del Mundo de Daegu (Corea del Sur) el pasado 27 de agosto de 2011, y ahora logra otro hito histórico al disputar la final en sus primeros Juegos.