Análisis del fin de ciclo de Jagoba Arrasate: ¿por qué no está convencido de seguir?

Jagoba Arrasate trató de explicar durante casi una hora los motivos por los que ha decidido no aceptar la oferta de renovación de contrato planteada por el Club Atlético Osasuna. Habló de la falta de convencimiento para seguir, pero sólo nombró "el miedo a salir mal" como uno de los porqués de esa falta de convicción. Si el Presidente, la Junta Directiva, la Dirección Deportiva, el cuerpo técnico, los jugadores y la práctica totalidad de la afición quería que siguiera, ¿por qué no sigue? ¿Qué le hace pensar que puede terminar de manera abrupta la próxima temporada? ¿Qué otros motivos hacen que no esté totalmente convencido de que lo mejor es seguir si reconoció que es feliz en Osasuna y Navarra y no tendrá en otro club lo que tiene aquí?

En Onda Deportiva Javier Saralegui rescata las respuestas referidas a ello en su comparecencia de anuncio de no renovación y plantea interrogantes que hagan reflexionar a socios y aficionados rojillos.