BSH Electrodomésticos no cierra pese a las peticiones del Comité de Empresa

La situación del Estado de Alarma decretada por la alerta sanitaria del Coronavirus plantea en muchas empresas de la Comunidad Foral el debate sobre cesar o no la actividad industrial. El precedente creado por Volkswagen Navarra da un argumento de poder a Comités de Empresa que no consiguen un acuerdo con la dirección.

Los sindicatos, según cuenta el presidente del Comité, Miguel Franco, lamentan que "las negociaciones están paralizadas", el domingo se reunió en la fábrica para buscar medidas que favoreciesen una solución, dado que "no existen en la planta medidas de seguridad para la plantilla y para la salud". Aseguran que "la empresa tiene sus medidas de flexibilidad pero no quiere utilizarlas". Además, recalcan que "no solo la salud no está en buenas condiciones, sino que vas a casa y puedes contagiar".

Según explica Miguel Franco: "La empresa no quiere cerrar la planta, no quieren ser los primeros de Bosch BSH en cerrar de España y no nos da opción a la negociación". Ayer los trabajadores pararon parcialmente en los "puestos críticos", pero la empresa les instó a "arrancar la producción o atenerse a las consecuencias".

De igual manera, desde el Comité lamentan no ya que no se cumplan los protocolos establecidos por el Estado de Alarma, sino que del suyo propio "no cumplen ni en 1/3 de las exigencias".

Piden a BSH, planta en la que trabajan alrededor de 640 en total, que "tome ejemplo de la negociación de Volkswagen y se sienten a negociar". Incide el presidente del Comité en la disposición, por su parte, a "negociar un ERTE", sin embargo, "la fábrica no quiere cerrar salvo por falta de material o personal". Miguel Franco insiste, además, en que "lo suyo sería cerrar la planta dado que no es un producto de primera necesidad".

Tras el anuncio del Estado de Alerta, por parte del Gobierno, mandan un mensaje: "Estamos 400 personas por turno y volvemos a casa, de esta manera no aportamos a la paralización del virus".

Empresa y Comité se van a reunir todos los días, pero no para tratar "una paralización", sino para "hacer seguimiento de los protocolos establecidos el lunes a última hora". Asimismo, cuenta que "al paralizar los puestos" llamaron a inspección pero "no había nadie hasta las nueve de la mañana", probaron con la Policía Foral pero "no tiene competencias para entrar a una empresa privada salvo accidente" y de Guardia Civil obtuvieron una respuesta similar. Por último, probaron suerte con el Instituo Navarro de Salud pero "al tener un servicio de prevención interno" tiene que acogerse a las medidas que tome la empresa.