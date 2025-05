Vox presenta una querella contra Gallardo por cohecho tras el "asalto sin precedentes a la dignidad" de la Asamblea

Vox Extremadura ha presentado una querella contra el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo por el supuesto delito de cocecho, así como contra el PSOE como organización, y "contra aquellos diputados que han facilitado este asalto sin precedentes a la dignidad del Parlamento de Extremadura", con su toma de posesión como diputado autonómico.

Una querella que considera "un fraude de ley" la entrada de Gallardo en la Asamblea, en la que argumenta que "ha habido una trama, también dentro del PSOE para facilitar todo esto", tras lo que ha Gordillo que "esto no es legal", por lo que Vox plantea a los tribunales que "tomen medidas para evitar esto", que ha calificado de "intolerable".

Así lo ha anunciado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, en las que ha tachado de "espectáculo lamentable" la toma de posesión de Gallardo como diputado en la Asamblea de Extremadura, del que "Vox no ha querido tomar parte", por lo que los diputados de la formación han abandonado el Hemiciclo durante ese momento.

Y es que Gallardo es "una persona procesada por graves delitos" que ha tomado posesión como diputado "cortando su partido, cortando el reglamento, cortando las leyes y al final se ha consumado este despropósito", por lo que ha lamentado que "a partir de ahora, la Asamblea de Extremadura huele a mendacidad" y "a corrupción".

Una situación ante la que "Vox no va a permanecer impasible", ha advertido Ángel Pelayo Gordillo, quien ha recordado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "tiene en su mano herramientas sólidas" para "evitar esta vergüenza para el pueblo de Extremadura", pero "no las utiliza", ha lamentado.

"VENDRÁN MÁS INICIATIVAS"

Así, Gordillo ha avanzado que tras la presentación de esta querella "vendrán más iniciativas parlamentarias, judiciales, políticas, sociales", ya que no renuncian a la movilización ciudadana. "No renunciamos a nada, porque Vox ha venido a cambiar la política de Extremadura, no a consentir que la corrupción se asiente en lo que es la casa de todos los extremeños", ha aseverado.

Y es que "esto que se ha visto hoy, no se ve en ningún Parlamento civilizado", ha lamentado el presidente del Grupo Vox, quien ha considerado que "todo" tiene el objetivo de "proteger al señor Sánchez", ya que "el señor Gallardo es un peón del señor Sánchez. Y se ha actuado, y aquí está, como diputado", ha apuntado.

Por su parte, Gordillo ha considerado que la presidenta de la Junta "no ha estado en absoluto a la altura de las circunstancias", ya que según ha alertado, si la corrupción se asienta en la Asamblea de Extremadura, falla todo", ya que "las instituciones tienen que ser limpias, porque si no carecemos de autoridad moral para dirigirnos a los ciudadanos con un mínimo de credibilidad", ha concluido.

Y es que, a su juicio "se trata de una trama organizada para exculpar al señor Gallardo, con el aforamiento, de sus responsabilidades penales", tras lo que Gordillo ha reafirmado que "el aforamiento no se hizo para esto", por lo que los servicios jurídicos de Vox han considerado que "el tipo penal en el que esto puede encajar, es el cohecho", por lo que a través de la querella que han presentado, lo someten "al juicio de los tribunales" que serán los que decidirán.