Recomendaciones para el concierto de Camilo y Dani Martín

Con motivo de la celebración, el próximo jueves, del concierto que ofrecerán Camilo y Dani Martín este jueves, la delegación de Seguridad Ciudadana ha establecido una serie de recomendaciones para los miles de personas que se espera asistan al evento.

De esta manera, la apertura de puertas del estadio será a las 18 horas, estando previsto el inicio del evento a las 20.30 horas. Para un acceso rápido, según la zona para la que se ha adquirido la entrada, se ha elaborado un plano de acceso en el que se indican las puertas por las que podrá acceder el público al recinto, recomendándose llegar al estadio con tiempo suficiente.

Desde la delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico se recomienza estacionar en la Avda de Lusitania, las calles Anas, Luis Buñuel y Antonio Hernández Gil, además de la Avda. Juan XXIII. Además, hay dos parkings en las inmediaciones del estadio en la calle Atarazanas y en el Hernán Cortés (junto al MAM).

Además, se establecen dos zonas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la calle de la Guardia Civil y en los tramos desde la calle Marco Agripa con la calle Villafranca de los Barros y de la calle Marco Agripa con la calle Tarragona. Las calles Marco Agripa, Valle Inclán, Villafranca de los Barros y Arzobispo Montero estarán cortadas al tráfico salvo para el acceso a las zonas de personas con movilidad reducida.

En caso de altas temperaturas, se recomienda asistir con ropa cómoda y transpirable, además del uso de cremas protectoras para el sol y estar bien hidratado.

No estará permitida la entrada al recinto con botellas, latas, comida, paraguas, armas o cualquier objeto que la organización considere peligroso. En el interior del recinto habrá barras habilitadas para hidratación y comida. Además, y muy importante, se recomienda que el público que no haya adquirido localidad, la adquiera en los canales oficiales de venta y no en la calle a cualquier persona.