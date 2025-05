El PSOE compara la renuncia su diputada en la Asamblea a la dimisión de un senador del PP para que entrara Feijóo

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha comparado la renuncia de la diputada de su grupo Mari Cruz Rodríguez para facilitar la entrada de Miguel Ángel Gallardo en el parlamento regional a cuando un senador 'popular' tuvo que hacer lo mismo para que Alberto Núñez Feijóo ocupara su lugar en dicha cámara.

"Entiendo que esto es una noticia diferente, el hecho de que una diputada renuncie para que el líder de su partido entre en la Asamblea de Extremadura. Es diferente en Extremadura", ha señalado, refiriéndose a cuando Feijóo "dejó en la destacada" a Galicia para llegar al Senado y poder confrontar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Álvarez ha agradecido, por tanto, la labor que ha desarrollado estos dos años Rodríguez y la "lealtad a las siglas" del PSOE, al entregar su acta de diputada para que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pueda debatir con la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Qué miedo tiene la señora Guardiola a debatir con el señor Gallardo, qué películas se llevan montadas desde el pasado viernes. Mire esto es normalidad democrática y esto es que quedan dos años y no queremos más María Guardiola en Extremadura, no queremos una señora que siga estropeando esta región y nuestro líder, el señor Gallardo, no puede esperar un proceso judicial que cada vez es más largo", ha dicho.

De esta forma, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha expuesto que el exalcalde 'popular' de Almendralejo José García Lobato lleva "10 años para que se abra un juicio oral y todavía no se le ha abierto. Eso sí, está sentado en la Audiencia Nacional".

"¿Qué tenemos que esperar los socialistas diez años para ver a Miguel Ángel Gallardo poder debatir y defender el proyecto político que tiene para Extremadura contra María Guardiola?. Yo es que de verdad entiendo que es diferente, pero entiendo que entra dentro de la normalidad democrática, que no es Extremadura la primera comunidad autónoma donde se produce y que nosotros lo único que queremos ahora es trabajar, arrimar el hombro para mejorar Extremadura", ha recalcado.

La portavoz, preguntada por informaciones publicadas sobre que el cargo de subdelegada del Gobierno en Extremadura iba a ser ocupado por Mari Cruz Rodríguez, tras su renuncia a su acta, ha dicho que no tiene esa información. "Yo no lo sé, no se lo puedo confirmar porque lo desconozco", ha reiterado.

También, y sobre la iniciativa presentada por Vox de cara a reformar el Estatuto de Autonomía de Extremadura para eliminar la condición de aforados de los diputados, Álvarez ha pedido a este partido "que se ponga a trabajar ya" y que "deje de hacer un poco el payasete".

"No se puede modificar el Estatuto de Autonomía porque a Vox le apetezca", ha defendido, "que se pongan a trabajar de puertas para adentro, que es que luego a los plenos no traen nada. Se limitan a hacer ruedas de prensa, a presentar propuestas enlatadas de Madrid, propuestas de impulso, propuestas de pronunciamiento, pero a la hora de la verdad, ¿debaten en la Asamblea, se vota algo de lo que ellos quieren?".