Ribera apunta en Mérida que "lo mejor que le ha pasado a Extremadura es Europa" junto con "los gobiernos socialistas"

La candidata socialista a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reafirmado este lunes que "lo mejor que le ha pasado a Extremadura es Europa, es muy probable, pero lo mejor que le ha pasado a Extremadura son los años de gobierno del PSOE".

Teresa Ribera se ha pronunciado de esta forma en un acto público este lunes en Mérida, junto con el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; el eurodiputado y candidato socialista al Parlamento Europeo Ignacio Sánchez Amor, y el secretario general del PSOE local y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

En su intervención, Ribera ha recordado que este martes "se cumplirá un año desde que Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en Extremadura", tras lo que ha lamentado desde entonces se ha asistido a "muchas de esas infamias que cada vez se irán generalizando más si no los paramos en las urnas".

En ese sentido, ha apuntado que desde entonces "por primera vez" la Asamblea de Extremadura "no pudo contar con la unanimidad de todos sus integrantes" para una declaración contra la violencia machista el 25 de noviembre, tampoco en el 8 de marzo por el Día de la Mujer, ni "para respaldar a los colectivos LGTBI en Extremadura", ha lamentado.

Ante esta situación, Ribera ha planteado "qué puede ser más ideológico que negar el derecho, la diversidad, la libertad de que cada cual haga lo que le parezca siempre y cuando no moleste a los demás", tras lo que ha reafirmado que "ya basta, que ya está bien, que nos ha costado muchos años, mucho esfuerzo y muchas décadas".

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a los ciudadanos que acudan "en masa" a votar en las próximas elecciones europeas a su partido, que "mira de frente" a la gente para decirles "siempre la verdad", frente al "politiqueo" de un PP que ofrece "rencor" y "mentira" y para el que "lo importante no es la mayoría sino su minoría".

"Tenemos que trabajar, luchar voto a voto, convenciendo a familiares, amigos, no tanto porque no las vayamos a ganar, que las vamos a ganar (las elecciones del 9J), sino porque fundamentalmente la derecha tiene la esperanza de que no vayamos a votar, y para que se les quite la esperanza hay que acudir en masa a votar", ha espetado.