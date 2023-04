La Plataforma Extremadura por la Sanidad Pública se concentra este sábado en Mérida para pedir cambios profundos en el SES

La Plataforma Extremadura por la Sanidad Pública se manifestará este sábado, 22 de abril, en Mérida, para reclamar al Servicio Extremeño de Salud (SES) que acometa un "cambio profundo" con el objetivo de volver al sistema sanitario anterior.

Así lo ha destacado la portavoz de esta plataforma, Concha Ortiz, en declaraciones a los medios en la tarde de este martes en Mérida, donde ha recordado que esta plataforma nació para "canalizar el descontento expresado a lo largo y ancho de la geografía extremeña", así como para dar "voz a la denuncia del deterioro insostenible que está sufriendo el SES, que revierte tanto en pacientes como en profesionales".

En ese sentido, Concha Ortiz ha considerado que "si no nos manifestamos, si no salimos a la calle a reclamar lo que es nuestro, va a ser difícil que la clase política comprenda que no nos conformamos", tras lo que ha insistido en la necesidad de acometer un "cambio profundo para volver a tener el servicio sanitario público del que un día disfrutamos", o incluso "mejor".

"Esto no es una utopía, sino que fue una realidad", ha insistido Ortíz, quien ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que "tome las medidas necesarias vuelva a funcionar como es debido".

Ortiz ha reivindicado que "si somos europeos, queremos serlo para lo bueno, queremos tener las ratios de personal y de disponibilidad de camas hospitalarias que se tienen en Europa, por ejemplo", por lo que ha señalado que esta plataforma propone que se igualen los estándares y las inversiones sanitarias a los de la media europea.

La portavoz ha recordado que el movimiento Extremadura por la Sanidad pública engloba a más de una veintena de colectivos y asociaciones, y ha animado a profesionales de la sanidad y a los ciudadanos en general a acudir a la manifestación del próximo sábado en Mérida.