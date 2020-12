El Mercado Navideño se cerrará para controlar el aforo y la Cabalgata de Reyes será virtual.

El Mercado navideño abrirá sus puertas el 9 de diciembre y estará cerrado con vallas altas para poder controlar el aforo que estará limitado a 300 personas. Constará de 48 casetas de formato más reducido para facilitar la distancia de seguridad, tendrá horario de mañana y tarde con entrada y salida única: la entrada será en la esquina de San Francisco con la Plaza de Minayo y la salida en la desembocadura de la calle Guardia Civil, ha manifestado Morillo.

En el mercado estará instalado la embajada postal para que los más pequeños puedan depositar sus cartas, que contará con un protocolo Covid como restricciones de aforo o mamparas entre los embajadores postales y los más pequeños, que solo podrán estar acompañados por un adulto.

Los embajadores postales recogerán todas las cartas el 4 de enero y se las entregarán a sus majestades los Reyes que llegarán a la ciudad de Badajoz la tarde del 5 de enero. La cabalgata de Reyes será Virtual y se podrá seguir por Badajoz TV, y por las redes sociales del Ayuntamiento de Badajoz, ha confirmado Morcillo.

Además continuarán los talleres para los más pequeños, el set fotográfico y habrá conciertos, 11 en total, protagonizados por artistas extremeños, y a partir del próximo día 11 se podrá ver además la exposición de Dioramas navideños en el Museo de la Ciudad.

Tanto en el Belén como en el mercado navideño no tendrá un acto de inauguración. La intención del consistorio es no perder las actividades que se venían haciendo en estas fechas. Eso sí no se celebrarán otras actividades ya tradicionales en la ciudad como la fiesta de fin de año en la plaza de España, la fiesta infantil de fin de año ni la entrega del roscón de Reyes en la Plaza de San Francisco, explica la Concejala de Cultura.