Se inicia la huelga en el campo con "un gran éxito" según los sindicatos y la patronal exige que se desconvoque para volver a negociar

65.000 trabajadores están llamados a tres jornadas de huelga en el campo extremeño convocados por los sindicatos CC OO y UGT tras la ruptura de las negociaciones del convenio del campo, el más importante de Extremadura. Hubo un último intento de acercamiento, pero no acudieron las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y Asaja Extremadura porque no se desconvocaba esta huelga. Una huelga que los sindicatos defienden, entre otras cosas, para la estricta aplicación del Salario Mínimo Interprofesional y que la patronal rechaza complementarlo con pluses. Argumenta la patronal que la actual situación económica no lo permite. La Jornada de huelga se iniciaba a las siete y media de la mañana con una concentración frente a la central hortofrutícola de El Escobar en la comarca de Mérida. La secretaria general de CC OO, Encarna Chacón, habla de éxito en la convocatoria y reivindicaba el pago de salarios dignos. Aspecto que apoya el secretario de la Federación de Industria de UGT, Ricardo Salaya.

PATRONAL

Por otro lado, el presidente de Apag Extremadura, Juan Metidieri, ha señalado a Onda Cero que los sindicatos se han concentrado en las grandes centrales agroalimentarias, donde, dice, no han permitido el trabajo, y que en el resto de las explotaciones la huelga está pasando desapercibida. Metidieri afirma que el Salario Mínimo ha sido impuesto por el Gobierno y , mientras no haya acuerdo, aplicarán el Estatuto de los Trabajadores. Se puede negociar, dice, pero sin huelga. Además, la organización agraria UPA-UCE se desmarca de la posición que han adoptado los sindicatos y una parte de la patronal, rechazando de plano la huelga y llamando a sentarse a negociar. Además, piden que se abran corredores para que estas explotaciones familiares y profesionales puedan entregar la fruta en las centrales hortofrutícolas y no pierdan el trabajo de todo el año.