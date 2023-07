Fernández Vara ofrece un pacto por las infraestructuras al gobierno de María Guardiola

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Fernández Vara, ha ofrecido a María Guardiola un pacto por las infraestructuras de la región por el cual se mantenga una posición del conjunto de los extremeños ante el Gobierno nacional, así como otros acuerdos relativos a la financiación de la sanidad o sobre la gestión del agua.

Fernández Vara ha deseado la mejor de las suertes a Guardiola al frente de su futuro gobierno que, ha asegurado, a pesar de ser la primera vez que lo presida quien ha perdido las elecciones en la región, será "absolutamente legítimo".

"Nunca va a salir del PSOE un palabra que le represente como 'okupa' o ilegítimo", ha remarcado Vara, quien ha añadido así lo dice el "más elemental sentido democrático", ya que contará con la mayoría de los representantes del parlamento autonómico gracias al acuerdo alcanzado con Vox, formación sobre la que le ha reprochado que no hiciera mención en su discurso de investidura de este pasado jueves.

Fernández Vara ha abierto el turno de respuestas al discurso de la candidata del PP, María Guardiola, en el que le ha enumerado algunas otras ausencias, entre ellas que no hiciera alusión alguna a la pandemia o la guerra en Ucrania, que son consecuencia de los "desafíos" señalados por Guardiola, así como a las relaciones de Extremadura con Europa y Portugal, o la energía, responsable de que la comunidad se incorpore a "cuarta revolución industrial", o la Universidad de Extremadura.

Por otro lado Fernández Vara ha implorado a Ecologistas en Acción "empezar de cero" en la búsqueda de una solución que evite el derribo de complejo turístico Isla de Valdecañas. En este sentido, en su discurso en el debate de investidura, ha aprovechado ahora que está "de salida", y tras reconocer que se han cometido "errores" y que la asociación ecologista "ya ha ganado" en los tribunales, ha pedido "generosidad con esta tierra".

También EFernández Vara ha reprochado a Vox que nunca se pongan en el lugar de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista para descubrir que las políticas de memoria democrática no van de "rencor" ni "venganza" sino de "reparación" y "memoria". En sus últimas palabras en su primera intervención en el debate de investidura, Fernández Vara se ha dirigido a los diputados de Vox en la Asamblea, partido que formará parte del nuevo gobierno de Extremadura que presidirá María Guardiola, pero al que, ha lamentado, no ha podido replicar porque hasta su turno de intervención aún no había tomado la palabra.