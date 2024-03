Extremadura es la comunidad con el índice más alto de población religiosa

El 68,3 por ciento de la población extremeña se considera religiosa, el índice más alto entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Ceuta y Melilla, que superan el 70 por ciento, según el estudio 'Laïcitat en Xifres 2024' elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia que se ha presentado este miércoles.

El estudio refleja que el 56,9% de la población española se considera religiosa, principalmente de confesión católica, así como que el 41,5% afirma no tener creencias religiosas, siendo agnósticos, indiferentes o ateos, el dato "más alto de la serie histórica", con un incremento de 17 puntos desde 2017.

El 51,3% de la población de Catalunya manifiesta que no es religiosa y "por primera vez" las personas no creyentes son mayoría. El País Vasco también registra por primera vez más personas no creyentes que creyentes, con un 51% de la población que manifiesta no ser religiosa.

En relación con el género, las mujeres son porcentualmente más religiosas que los hombres así como más practicantes: un 61,9% de mujeres en España son religiosas frente al 51,7% de hombres, y esta "brecha" se materializa más en edades más elevadas.