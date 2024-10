La Junta asegura que su política fiscal "funciona" y el PSOE considera que es un "rotundo fracaso" y un "fiasco"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha asegurado que la política fiscal de la Junta de Extremadura "funciona", mientras que el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jorge Amado ha considerado que es un "rotundo fracaso" y un "fiasco a la altura de este gobierno".

Este intercambio de pareceres se ha producido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura durante la respuesta a una pregunta formulada a Manzano por Amado sobre la política fiscal del gobierno autonómico.

En este sentido, la consejera extremeña ha subrayado que, frente a la "incapacidad", a las "mentiras" y a los "insultos" del diputado socialista, ella va a ofrece "datos y resultados" que evidencian, ha dicho, que la política fiscal del Ejecutivo extremeño "funciona".

Así, y tras recibir la liquidación provisional del ejercicio 2023, la consejera ha puesto en valor que Extremadura haya recaudado, comparado con el ejercicio de 2022, algo más de 40 millones de euros más bajando algunos impuestos.

"¿Qué ha pasado después de que bajásemos ese impuesto solamente a los ricos?. ¿Qué ha sucedido después de que bajásemos la tarifa en los dos primeros tramos a contribuyentes que ganan 1.000 euros al mes, que son ricos?. Contribuyentes que ganan 20.200 euros en cómputo anual. ¿Qué ha pasado después de haber devuelto más de 2 millones a jóvenes que tienen viviendas en alquiler, que viven de alquiler frente a los 200.000 euros de su política fiscal justa?", se ha preguntado la responsable autonómica.

En este sentido, ha recalcado que no solo ha aumentado la recaudación en el IRPF sino que también ha habido mayor recaudación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el Impuesto de Matriculación y en los precios públicos y en las tasas, con lo que la Junta tendrá "margen para devolver a los contribuyentes todo aquello que con tanto esfuerzo les cuesta ganar".

"Sus cuentos para no dormir ya no asustan a nadie, ya lo que provocan es aburrimiento y risa. Sigan clasificando a la sociedad en ricos y pobres, sigan clasificando a la sociedad en aquellos que nos votan y tenemos que colocar y aquellos que no nos votan y tenemos que expulsar", ha sostenido la consejera.

EL PSOE TACHA LA POLÍTICA FISCAL DE "ROTUNDO FRACASO"

Por su parte, en su turno de intervención, el diputado socialista Jorge Amado ha asegurado que, "por más que mienta", "difame" o "intente disfrazar la realidad", la política fiscal de la Junta de Extremadura es un "rotundo fracaso" y un "fiasco a la altura de este gobierno".

De este modo, Amado ha criticado que el Ejecutivo regional justificase sus "prebendas fiscales a los privilegiados" con el "único argumento" de que llenarían Extremadura de "nuevos pobladores" al eliminar el "infierno fiscal de los socialistas".

Aunque, como ha asegurado, la realidad es que después de ese "exorcismo fiscal" son diez las personas al día que, con el actual gobierno, se van de Extremadura. "Señora consejera, se ve que su agua bendita no surte efecto y ahora coge el hisopo y dispara acusaciones falsas contra la oposición", ha expuesto.

Así, el socialista ha demandado a Manzano que "deje de enredar" y presente los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), que es "lo que tiene que hacer", además de criticar los "bulos" que, en su opinión, lanza la Junta.

En este sentido, se ha referido a que bajando impuestos se recauda más, momento en el que ha dicho que el aumento en 6 millones de euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no está relacionado con la "maravillosa política fiscal" de la Junta, ya que no ha tocado esa figura impositiva, sino con el mayor tráfico inmobiliario que se da en toda España.

También ha dicho que si crecen los contribuyentes en el IRPF es debido a que el gobierno autonómico se encontró el año pasado con el mayor número de trabajadores de la historia de Extremadura. "Por eso, señora Manzano, y no por el engaño de su política fiscal", ha aseverado.