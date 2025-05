Guardiola considera que la entrada de Gallardo en la Asamblea de Extremadura como diputado es un "fraude de ley"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que la entrada del socialista Miguel Ángel Gallardo como diputado en la Asamblea supone un "fraude de ley".

De este modo lo ha señalado Guardiola a su llegada este jueves al pleno de la Cámara legislativa extremeña en el que Gallardo tomará posesión de su acta como diputado autonómico, y que cuenta con numerosos medios acreditados para su cobertura informativa.

"El aforamiento lo que protege a la función pública, no a las personas", ha espetado a preguntas de los medios.

En cuanto a de qué forma va a responder a las ofertas de diálogo planteadas por Gallardo, la presidenta extremeña ha subrayado que ella no ha dejado de dialogar. "Yo no he dejado de dialogar, no he dejado de ser transparente y de centrarme en la gestión. Es lo que llevo haciendo dos años y, de hecho, los frutos se han empezado a ver", ha apuntado.

Finalmente, sobre si cambiará la relación entre el Gobierno regional y el PSOE en la oposición después de la entrada de Gallardo como diputado autonómico, María Guardiola ha respondido que esa relación se debería preguntar al PSOE.

"Yo creo que la relación se la deberían preguntar a ellos. Yo llevo tendiendo la mano desde que estoy aquí por y para los extremeños. Es lo único que estamos centrados. Así es que nada más", ha subrayado.