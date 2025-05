Gallardo reafirma que hay un "intento" de la ultraderecha y la derecha para "impedir" que esté en la Asamblea

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que "hay un proceso que está claro", ante lo que se ha referido a "un intento" de la ultraderecha y la derecha para "impedir" que esté en la Asamblea.

Para ello, "intentan alargar el proceso como un chicle", ha señalado en relación a la causa judicial abierta sobre la contratación en la institución provincial del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ante la que ha reafirmado que "hay un informe de la fiscalía demoledor, demoledor, de que lo único que existe son conjeturas por parte de la instructora" y que, "lógicamente", los tiempos del PSOE los marca el propio partido y "no" el PP ni Vox.

"En cualquier caso, viendo la reacción de la derecha y la ultraderecha de este país, creo que hemos acertado". De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por el panorama que se abre después de que el pasado viernes anunciara su decisión de incorporarse como diputado de "forma inmediata" a la Asamblea para "combatir mejor" al gobierno de María Guardiola, ante lo que Gallardo ha reafirmado que mantiene lo que dijo dicho día y que en la diputación "se va a hacer una transición tranquila, transparente".

"No hay prisas, yo entiendo que algunos tengan muchas prisas, pero desde luego yo no tengo ninguna. Son muchos proyectos todavía los que tenemos por impulsar y, por supuesto, yo soy de los que cumple mi palabra y, por lo tanto, de la diputación saldré", ha aseverado, para insistir en que "de forma tranquila, transparente y cuando corresponda".

Con respecto a su entrada a la Asamblea, ha remarcado que ya no depende tanto de él como también del procedimiento que ha de seguirse, y ha sostenido que estima que, para el día 29, podrá estar en el pleno de la cámara legislativa, y que ese es su "deseo", "al menos" estar dicho día para debatir con la presidenta de la Junta, María Guardiola.

En este punto e interpelado por que en su momento dijo que no se iba a marchar a la Asamblea hasta que no acabara el proceso judicial que rodea la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la diputación pacense y por qué ha cambiado de opinión, Miguel Ángel Gallardo ha destacado que ya lo explicó el pasado viernes y que cree que "es el momento apropiado" para poder debatir, "especialmente" en un tiempo en el que va a tener lugar el debate sobre el estado de la región en el mes de junio.

"Aquí hay un proceso que está claro, es un intento de la ultraderecha y la derecha de impedir que yo esté en la Asamblea de Extremadura, intentan alargar el proceso como un chicle", ha dicho, mientras que sobre quiénes deberían dimitir o renunciar en el Grupo Parlamentario Socialista para que se pueda incorporarse al Parlamento extremeño ha resaltado que entiende que, con que dimita un compañero o compañera, "es suficiente".

A su juicio, "al final hay que estar donde se toman las decisiones donde se puede debatir y contraponer propuestas" ha continuado, a la par que ha señalado del actual gobierno extremeño que es "absolutamente malo", "está anulando derechos", gobierna con Vox y la última ley a derogar va a ser la de la memoria histórica, por lo que "es el momento de poder debatir", así como de "contraponer propuestas" a un ejecutivo que "no sabe gobernar Extremadura" y una presidenta que "está más pendiente del foco y de la foto".

Así y si le molesta que se diga que tiene prisa por ser aforado y "librarse" de una eventual apertura de juicio en el caso 'David Sánchez', Gallardo ha valorado que "esa es la pregunta del millón" y que quien no conoce la administración de Justicia en España puede decirlo, así como que cuando escuchaba a algunos portavoces de la derecha o la ultraderecha decir que lo que quiere es aforarse para que no le enjuicien "viene a significar, ni más ni menos, que no conocen el Estado de Derecho en este país".

Y es que "el proceso sigue" y "el aforamiento no impide que pueda seguir", sino que "lo que hace es que lo coja otro tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia", tras lo que ha planteado que uno puede sacar "algunas conclusiones", la primera de ellas que ya saben por qué algunos diputados del PP quieren ser diputados, "porque piensan que así están protegidos", ante lo que cree que "se equivocan", y que, en cualquier caso, "la conclusión principal" es que han "acertado" y lo que no querían era que él mismo pudiera debatir con Guardiola.

Además, querían mantenerles "empantanados en un tema que está muerto, que no hay caso, pero que ellos lo quieren alargar como si fuera un chicle". Así y después de que en enero dijera que si entraba en la Asamblea antes de que acabara el proceso se podría entender que era por el aforamiento y "protegerse", ha incidido ante este caso que, tras del escrito de la Fiscalía, cree que está "más que claro", y que "en cualquier caso", "uno tiene derecho a cambiar de opinión si las circunstancias cambian".

"Es decir, hay una clave, y es que el PP y Vox, que no olvidemos son los propulsores de la causa, están intentando que yo no esté en la Asamblea de Extremadura; y cuando muchos de tus compañeros, el partido te pide que impulse el poder estar en la Asamblea, precisamente porque hay un intento de evitar que eso sea una realidad", ha apostillado, uno tiene que reflexionar, algo que ha hecho, puesto que si lo mejor para su partido es que esté en el "centro" de la toma de decisiones y la política, "uno tiene que hacerlo".

Además, ha insistido en que quien diga que, con el paso a la Asamblea y el aforamiento "lo que hay es inmunidad", "no solamente no dice la verdad, sino que engaña a la gente, que es lo que está haciendo el PP y Vox", mientras que sobre la reorganización del Grupo Parlamentario del PSOE para que el día 29 se pueda producir ese debate entre él mismo y Guardiola, ha replicado que es una cuestión del PSOE y que si los tiempos que les gustaría marcar pudieran ser "exclusivamente voluntad" de sí mismos "sería así".

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

En relación a la Diputación de Badajoz, ha avanzado que no está en su "cabeza" el día en el que la va a dejar, y que hay alcaldes del PP que compatibilizan la Asamblea con su ayuntamiento, dado que la administración local es compatible con el Parlamento.

A este mismo respecto y sobre quién podría presidir la diputación tras su marcha, Miguel Ángel Gallardo ha subrayado que tienen unas "extraordinarias" compañeras y compañeros que pueden serlo y que cualquiera de ellos lo haría "al menos" igual que él y cree que "infinitamente mejor", tras lo que no se ha querido pronunciar sobre si podría ser alguno de los actuales vicepresidentes y ha explicado que, entiende el interés periodístico, pero que en estos momentos están en la fase de entrar en la Asamblea "para poder confrontar políticas".

También y "sobre todo" para "poner sobre la mesa modelos": el de la "desidia", "la foto y el foco" y el que ha llevado Guardiola en materia de "pérdida de derechos", "privatización" de la educación, "deterioro" de la sanidad pública o de la dependencia y, frente a eso, el "diferente" del PSOE que le quieren expresar a la ciudadanía, ante lo que "la mejor forma" de que pueda contraponer modelso es hacerlo en la Asamblea de Extremadura.

Finalmente, ha apostillado que, una vez se marche de la diputación, cree que le correspondería al alcalde de la Coronada, que cree que es el suplente en el caso del partido judicial de Villanueva la Serena, al tiempo que ha sumado que "nunca" ha habido una mujer al frente de la institución provincial pero no va a entrar "ahora mismo" en ese tipo de cuestiones porque "ni siquiera" depende sólo de él mismo. Su opinión "seguramente que es válida", pero también tiene que decidirlo la ejecutiva provincial y avalarlo el comité regional, por lo que "hay tiempo para decirlo.