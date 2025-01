Esther Gutiérrez cree que sería "un error" si la nueva dirección del PSOE extremeño no integrase las corrientes

Espera que del 15º Congreso Regional de este fin de semana salga "un proyecto común, único y fuerte"

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, cree que sería "un error" si la nueva dirección del PSOE extremeño que salga del 15º Congreso Regional que se celebra este fin de semana en Plasencia no integrase todas las corrientes del partido, una vez celebradas las primarias ganadas por Miguel Ángel Gallardo que será ratificado como secretario general de los socialistas extremeños.

Gutiérrez, que también presentó su candidatura para liderar el partido en Extremadura, ha indicado que la victoria de Gallardo en la provincia de Badajoz "ha sido contundente", igual que ella ha ganado ampliamente en la provincia de Cáceres, por lo que entiende que tanto el Comité como la Ejecutiva Regional que salga de la cita congresual deben incluir nombres de ambas provincias.

Para ir acercando posturas, esta misma tarde está prevista una reunión de Gallardo y Gutiérrez con el objetivo de llegar al congreso con propuestas consensuadas tras las primarias vividas, que ha sido "un proceso duro, intenso y también apasionante porque tienes la oportunidad de estar con compañeros y compañeras y ver sus inquietudes", ha dicho Gutiérrez este martes en declaraciones a los medios.

Así, espera que el congreso transcurra "con normalidad" por lo que se ha puesto a disposición del "ganador" para "intentar configurar" propuestas en función de los resultados y que "nos encaminen hacia la unión en cuanto a las provincias, en cuanto a los resultados en un sitio y en otro".

"Yo confío y tengo la esperanza de que sí, de que eso sea así porque si no sería un error total y absoluto", ha subrayado Gutiérrez, al tiempo que ha añadido que "estas primarias tienen que servir para reforzar especialmente al partido y para que se puedan reconducir ciertas cosas que hay gente que estamos dentro que consideramos que no están funcionando como deberían, o no se está actuando como deberían".

Dicho esto, ha mostrado su "respeto total y absoluto" a Gallardo y ha incidido en que está dispuesta a "remar hacia un proyecto común, único y fuerte que es el PSOE de Extremadura y poder tener un proyecto que sea convincente de cara a la ciudadanía y también para lograr que en las próximas elecciones seamos la alternativa elegida por los extremeños y las extremeñas".

Así las cosas, Gutiérrez ha mostrado su "confianza" en que se consiga una lista de integración porque "si no entonces poco hemos aprendido", ha lamentado. "El resultado es claro, él gana a nivel general y por provincias está claro. El resultado yo en la provincia de Cáceres contundentemente y él, en la provincia de Badajoz, contundentemente. Por tanto, ahora lo que toca es sentarnos y analizar de cara a la Ejecutiva regional", ha recalcado.

"Espero que recapacite porque la otra vez no se hizo y espero que esta vez sí se haga. Yo voy a luchar por ello porque esa es mi función también dentro de la parte que he representado", ha señalado.

En cuanto a si se esperaba el resultado de las primarias, en las que Miguel Ángel Gallardo consiguió el 61,78 por ciento de los votos emitidos, mientras que su candidatura logró el 36,98 por ciento, ha dicho que "cuando hay movimientos internos y hay acuerdos aunque no sean públicos" ya supo que iba a ser "muy, muy, muy difícil" ganar, "pero había que intentarlo".

"Además estoy convencida de que esto no queda en saco roto, de que esto va a reconducir al partido hacia un mejor camino y a que estemos más fuertes, porque yo soy una persona muy leal", ha concluido.