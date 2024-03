La Junta cree que no afectará a la fiesta en Badajoz que el Martes de Carnaval deje de ser festivo regional en 2025

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha aseverado en relación a que el Martes de Carnaval deje de ser festivo regional en 2025 que "en ningún caso" va a afectar a la Fiesta de Interés Turístico Internacional que ostenta dicha celebración en la ciudad de Badajoz "ni mucho menos", a la par que ha recordado que los ayuntamientos pueden adoptar sus festivos locales.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas después de que el viernes se conociese que el calendario de días festivos que maneja la Junta de Extremadura para el 2025 no contempla el Martes de Carnaval, como así ha sido este año, y que así se recoge en el proyecto de decreto elaborado por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Al respecto, Abel Bautista ha recordado que las localidades tienen la posibilidad "siempre" de adoptar el festivo local y que en aquellas como Badajoz, donde el Carnaval es una Fiesta de Interés Turístico Internacional "tienen la absoluta libertad de hacerlo local", como también la tendrán Mérida por ejemplo o Navalmoral de la Mata.

Así, ha explicado, aquellas localidades donde celebren el Carnaval y sea una cuestión "atractiva" lo adoptarán de manera local, y las que no tengan "interés" porque los Carnavales "no tengan repercusión ni implantación, como hay otras muchísimas poblaciones en Extremadura, pues no lo adoptarán".

"Por tanto máxima libertad, pero en ningún caso va a afectar a la Fiesta de Interés Turístico Internacional aquí en Badajoz ni mucho menos, va a haber festivo local", ha remarcado el consejero, que se muestra "convencido" de que la gente en Extremadura "se va a volcar como se ha volcado este año" con la capital pacense, "porque al final las distancias son las que son y a todos nos gusta venir", de modo que no ve "ningún problema en esa cuestión".

Interpelado también por en base a que criterio se ha optado por cambiar ese festivo regional, ha incidido en que "se ha decidido así" y que desconoce "exactamente la razón principal", a la par que ha hecho hincapié en que es para "darle la libertad" y que cada ayuntamiento pueda adoptar de manera local o no si adopta ese festivo, "como vino siendo habitual hasta hace dos años y no pasaba nada".