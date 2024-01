Pablo Martínez: "Intentamos que la situación social no influya, es algo que hablamos los capitanes para dejar al equipo al margen"

El jugador y capitán del Levante UD Pablo Martínez ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia, dónde ha repasado sus inicios en el fútbol, su llegada a Orriols, sus cesiones y el momento actual que atraviesa el equipo.

En estos momentos "el vestuario está feliz, tranquilo y con las ideas clara, tenemos el mejor grupo en el que he estado. Cuando la gente tiene esas ganas y esa ambición las cosas son mucho más fáciles”, ha dicho el jugador granota.

Respecto del objetivo que marcó Calleja del ascenso esta misma temporada, Pablo Martínez ha reconocido que se dice que no es una obligación "el ascenso por quitar presión y este año el mensaje tiene que ser ir partido a partido para estar arriba en las 10 últimas jornadas que es cuando se decide todo"

Situación social en el club

El momento a nivel social que atraviesa la entidad azulgrana no es el mejor de la última década. Con la Junta General de Accionistas por celebrarse, una deuda millonaria y recortes en todas las secciones de la entidad, se da una situación de la que son conscientes lo futbolistas.

Es algo que hablamos los capitanes para dejar al equipo al margen para que se centren solo en lo importante que es el equipo

En este sentido, el capitán granota ha dicho que la inestabilidad del club "no ayuda, no es agradable ver en las noticias que hay recortes o que han despedido a tres no es bueno y el jugador lo siente así. A los jugadores no nos gusta, y a los que nos importa el club no nos viene bien. Cuando vienen jugadores nuevos intentamos que la situación social no influya, es algo que hablamos los capitanes para dejar al equipo al margen para que se centren solo en lo importante que es el equipo".

En lo deportivo, los últimos minutos le están costando muchos puntos al conjunto de Calleja esta temporada. Esta temporada "tenemos gente más joven y nos cuesta más dominar estos aspectos. Para que no nos empaten en la última jugada. El equipo tiene mucha hambre y ganas de estar ahí arriba peleando por todo. Tenemos que saber gestionar el tramo final y saber gestionar esas últimas oportunidades", ha declarado el centrocampista.

A esto hay que sumarle decisiones arbitrales incomprensibles que han lastrado al equipo, como la acontecida en Butarque. "A raíz del partido de Leganés que lo vimos todos es verdad que puedes pensar en que se te vienen los fantasmas, pero eso está superado", ha dicho Martínez.

Debut especial y cesiones para crecer

Pablo Martínez debutó con Paco López en el primer equipo, algo que recuerda con cariño; "fue especial cuando me llamaron para debutar con el primer equipo porque fue en Madrid. Estaba toda mi familia. Miraba a la grada y estaban mi madre y mi padre", ha recodado el jugador.

Pese a su debut y las buenas sensaciones que dejaba la cuerpo técnico, Paco López entendió que lo mejor era salir cedido para seguir creciendo, unas cesiones "que las entendí. Me habló Paco López y me dijo que lo mejor era que tuviese minutos fuera. Y Miranda me vino muy bien. Fue algo necesario para crecer. Ahora mismo si no tienes una buenas condiciones o no estás preparado para mentalmente estar al 100% es complicado entrar en la élite", ha explicado el capitán.