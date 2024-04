Nuevo contratiempo para Miñambres; Bouldini lesionado

El airete marroquí del Levante UD y máximo anotador granota con 7 goles esta temporada, Mohamed Bouldini, se ha lesionado en el entrenamiento matinal, y la lesión muscular podría impedir su participación en el partido ante el Zaragoza de este fin de semana.

Bouldini es una baja más que notable para Miñambres que sin embargo podría recuperar a uno de los jugadores más en forma del conjunto granota, Carlos Álvarez, que se incorpora esta semana de forma progresiva al trabajo con el grupo.

El delantero no jugó frente al Valladolid en un partido en el que Miñambres apostó por Fabrício y Lozano en ataque, con los que podría contar en el duelo ante el Zaragoza.

Las lesiones no cesan

Las lesiones musculares en el Levante no han cesado a pesar del cambio en los servicios médicos del club. Hasta 8 jugadores han caído lesionados, el último de ellos y que no parece cerca de reaparecer es Postigo, una situación que no ayuda a que el equipo enderece el rumbo.

Sergio Postigo, Óscar Clemente, Carlos Álvarez, Fabricio, Álex Valle, Giorgi, Blesa y el propio Bouldini, copan una lista de lesiones clave en los últimos meses para el conjunto granota.