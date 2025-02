Iván Jaime: “Me siento cómodo con la presión; vamos a conseguir el objetivo”

El malagueño Iván Jaime aseguró este martes en su presentación como nuevo jugador del Valencia que la presión para él no es un problema, si no que le gusta y se siente cómodo con ella, además de afirmar que está al “cien por cien” seguro de que el equipo se salvará.

“Creo que puedo dar positividad y alegría. Me gusta centrarme en el día a día, ya se verá lo que puedo aportar en el campo, pero vengo sin ningún tipo de duda que el Valencia va a conseguir el objetivo, soy positivo. (Quiero) decirle a la afición que nos sigan apoyando cómo lo hacen, es una afición increíble y maravillosa”, apuntó.

Jaime, que puede actuar tanto por las bandas como por el centro, explicó que no hace distinción en tre esas demarcaciones. “En las tres posiciones de ataque estoy cómodo y me siento bien. He jugado muchísimo en izquierda, de mediapunta, este año un poco en derecha… Donde el míster necesite de mí, allí estaré disponible para ayudar al equipo”, aseguró.

“Ahora mismo lo único que tengo claro es el día a día y el presente. Vengo centrado en ayudar, estar a disposición del equipo y del míster. Pienso solo en el presente, el futuro solo Dios sabe lo que vendrá”, agregó con relación a la opción de compra que posee el Valencia.

engo centrado en ayudar, estar a disposición del equipo y del míster. Pienso solo en el presente, el futuro solo Dios sabe lo que vendrá

Sobre su llegada a la entidad valenciana, Jaime explicó que es “claro y sencillo” el motivo de su llegada al equipo. “El Valencia es el Valencia a pesar de la situación en la que esté. Es histórico, un grandísimo club y desde que empezamos a tener un poco de contacto lo tuve claro. Vengo porque el Valencia es el Valencia”, manifestó.

“Tuvimos contactos en otros mercados. El fútbol es así, se ha dado en esta ocasión y es una maravilla estar aquí. El primer contacto fue hace varias semanas, hablamos un poco, fuimos hablando semana a semana y se ha podido dar. Estoy muy feliz y contento”, desveló.

El malagueño, que se ha ejercitado esta mañana en solitario en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de la presentación, comentó que todavía no ha hablado con el míster Carlos Corberán, pero sí con la dirección deportiva y ha saludado a algunos compañeros que han acudido a trabajar en el día libre del equipo.

“Estoy al tanto de todo (la situación clasificatoria y del club), vengo a sumar y a ayudar al equipo en todo lo posible con muchas ganas e ilusión”, reiteró.

Por último, sobre las opiniones que le han llegado de compañeros con los que ha coincidido en el Oporto como Nico González o Fran Navarro, el mediapunta dijo que solo le han contado cosas buenas.

“Me han contado que el estadio es una maravilla, la gente es fantástica y el club es espectacular. Solo han sido palabras buenas sobre el club y la ciudad. Hablé con ellos un poquito antes de venir y solo cosas muy buenas”, finalizó.