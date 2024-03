La Fundación aprueba el plan de Danvila: ¿y ahora qué?

El Patronato de la Fundación del Levante ha aprobado el "plan" de José Danvila por 14 votos a favor y 2 en contra que de momento, consiste en la inyección de 23 millones de euros y que además supone que el propio Danvila pasa a tener casi el 40% de las acciones del club.

Ahora queda por dar el siguiente paso, que será ver cómo transcurre la Junta General de Accionistas prevista para el 26 de marzo en La Pechina a las 18.00 de la tarde, en un momento en el que además, el Levante UD habrá disputado ya 4 partidos más de liga, por lo que el horizonte deportivo del equipo estará mucho más claro que ahora.

Que la Fundación aprobaría el plan de Danvila estaba claro. Pese a ello, los patronos presumen de meses de duras negociaciones para llegar a un acuerdo que parecía evidente, y del que además dicen "era la única opción".

Lo que molesta "de este proceso es que yo no iba a hablar hasta tener el acuerdo. Cualquier filtración nos debilitaba, en un sentido u otro. Vamos a ser inteligente, vamos a jugar la partida con las cartas que tenemos... Vamos a ser duros. Evidentemente. Se han publicado y filtrado muchas cosas y me sabe mal, no quiero entrar. Se han publicado muchas mentiras", explicó Javier Murillo, vicepresidente de la Fundación tras la reunión.

Voto negativo del FROG y la Delegación de Peñas

Al "plan Danvila" han votado en contra el FROG y la Delegación de Peñas, como era de esperar. De hecho " un 82 por cien ha votado que no, una amplia mayoría. Han habido tres puntos. Uno ha sido la ampliación de capital, muy limitada. Después, la financiación con Gedesco pensamos que debería haberse definido mejor en el acuerdo y por otro lado, debería haberse definido claramente el derecho de la Fundación de tanteo para poder buscar una tercera vía en el caso", explicó Alberto Villanueva, presidente del FROG.

Debería haberse definido claramente el derecho de la Fundación de tanteo para poder buscar una tercera vía en el caso

Sin embargo, la delegación de peñas tenía pensado emitir un voto favorable, sin embargo necesitaban de unas premisas "que no se han conseguido. Como se ha votado el acuerdo, está el punto de que si viniese alguien a comprar las acciones de Danvila nos tocaría vender al Patronato", ha explicado su presidente, Ramón Pascual.

Plazos y pasos a seguir

Ahora, el club dispone de cinco años para poder devolver 4 millones de euros con un interés del 7,5%, eso sí en un plazo que se podría ampliar. Además, el levante tiene preferencia en la recompra de las acciones que ahora están en poder de Danvila, y que en caso de querer vender, supondrá que quién se haga con ellas tendrá pues que subrogarse su financiación.

Además se ha fijado el 31 de enero de 2025 como plazo para el pago de la deuda con Toro Finance (Gedesco), lo que supone que esta deuda pasa del corto al largo plazo tal y como ya se explicó en la presentación de las cuentas a los medios que tendrán que aprobarse en la próxima junta.

Los accionistas tendrán dos rondas de ampliación de capital, para que puedan comprar acciones al mismo precio al que lo ha hecho el ahora máximo responsable del club, en unos plazos que podrían alargarse hasta finales de julio de este 2024.