Los directores deportivos de Valencia Basket analizan los últimos movimientos de sus equipos profesionales

Con el club en uno de los momentos bajos de la temporada en su sección masculina, sin ser cabeza de serie para la Copa del Rey y con la opción de estar en el top-8 de la Euroliga cada vez más lejos, el director deportivo Luis Arbalejo ha atendido a los medios de comunicación en sala de prensa.

Uno de los temas más candentes es la relación del entrenador con los aficionados y su continuidad el frente del equipo. Respecto a esto, el máximo representante en lo deportivo del club ha dejado claro que "me encantaría que siguiera, está haciendo un buen trabajo, me duele la crítica, este año empezamos muy bien con el 11-2, llegó un mal momento y críticas, luego un buen momento y ahora de nuevo críticas. Lo que pediría es que si hay que silbar se haga al final, la mayoría no entienden por qué se aplaude al rival o se les silba durante los partidos, no lo han visto en ningún lado, durante el partido hay que intentar animar, estar en el campo si silban al entrenador y pitan en los tiempos muertos es complicado. A veces jugamos mejor fuera que en casa, está siendo duro a veces".3

Ser entrenador en el Valencia Basket "es muy complejo, quitando a Vukovic no sé si hay otro muy querido, incluso Pedro Martínez tuvo algún momento complicado. Si no hubiese ganado la Liga no tengo claro si estaría al nivel que está ahora, Valencia es complicado", ha matizado Arbalejo.

Momento del equipo

En estos momentos "tenemos un problema, perdimos contra Girona, Bilbao y Granada en casa, con Gran Canaria también. En Euroliga, de los más de 20 partidos, hemos sido muy competitivos. Hay un tema físico por una parte, otra mental por volumen de partidos, algunos de estos partidos han sido por un colapso. La ACB es la Liga más potente de Europa con diferencia, sólo podemos tener dos extracomunitarios", ha dicho el director deportivo.

Pese a ello, a la afición le ha pedido que "durante el partido se anime al equipo, a veces hacen más ruido 700 que 7.500, las redes no son significativas, pido ayudar más al equipo durante los partidos.La Fonteta no va a ser como los pabellones del Partizan ni el Fenerbahce por cultura, pero durante los partidos hay que ayudar más".

Nombres propios

La salida más dolorosa ha sido la del base Martin Hermansson. Al jugador "le ofrecen 2,5 años, con nosotros no tenía una garantía para seguir, con una edad, su mujer embarazada y quería salir. Lo hablé con Álex y con Enric. No estaba bien de ritmo, no era el mejor aún tras su lesión, necesitaba un tiempo y tenía un rol de minutos que le estaba costando", ha declarado de máximo responsabledeportivo del club.

Ha habido dos salidas, "Ferrando a Estudiantes era la mejor opción, un equipo que lucha por seguir a ACB, es un club de ACB que está en LEB, mete más de 10.000 personas en el WiZink muchas veces, con grandes jugadores y un entrenador de mucho nivel. Era una gran opción, tuvo opciones de salir antes, se decidió que no, su protagonismo fue de más a menos y pensamos que su cesión era lo más adecuado. Le queda un año de contrato y al final veremos", ha explicado.