Corona: "El objetivo es asegurar los 45 puntos lo antes posible"

Corona no se ha escondido y ha sido contundente a la hora de marcar el objetivo del club para esta temporada. "Vamos a buscar los 45 puntos lo antes posible y luego mejorar", ha dicho, o lo que es lo mismo, la permanencia un año más.

El máximo responsable deportivo ha reconocido no esconderse "al repetir el discurso que verbalizó la presidenta el año pasado. Hay que asegurarse estar en Primera lo antes posible".

Para el manchego el mercado "ha sido positivo. Nuestra premisa era mantener el bloque y lo hemos logrado. Hemos mantenido 15 jugadores de los que más han jugado. Hemos apuntalado la plantilla con cosas que nos faltaban: un extremo natural en la izquierda y mejorado la defensa y la portería".

Estabilizar el club

El proceso de estabilizar económicamente son varios años, dije tres pero no lo puedo confirmar

Una vez más, el discurso ha pasado por la necesidad de "conseguir estabilizar el club a nivel financiero no va a ser cosa de una sola temporada. Vamos a ingresar menos por derechos de televisión pese a quedar novenos y hemos hecho esfuerzos por mantener la plantilla", ha explicado Corona.

El año pasado "invertimos 11 millones. La comunicación con Baraja es diaria y transparente. A pesar de una previsión de que ingresaríamos más por derechos televisión, no va a ser así. El proceso de estabilizar económicamente son varios años, dije tres pero no lo puedo confirmar. No estoy en el Consejo de Administración".

El director deportivo ha apuntado que dentro de las limitaciones, "estamos satisfechos de nuestro mercado. Lo que pueda diseñar el Consejo para el futuro del club no es mi área. Estamos buscando un equipo sostenible y ser competitivos. Mantener 15 jugadores es apostar por el bloque aunque tengamos que seguir unas directrices financieras".