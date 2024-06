Baraja: "¿Por qué un jugador tiene que soportar que se metan en redes con su color de piel?"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, lamentó los insultos que viven los jugadores por redes sociales y explicó que “el uso excesivo” de estas aplicaciones “puede tener un impacto especialmente en jugadores jóvenes”, cuyo “carácter está prácticamente por formar” y se preguntó por qué “un jugador tiene que soportar que se metan con su color de piel por redes sociales”.

“La gente se piensa que los comentarios no influyen, pero no es así. A veces se habla del color de su piel, de su aspecto físico o de su forma de vestir. No tenemos que soportar esto. ¿Por qué un jugador tiene que soportar que un día se metan con él en redes por su color de piel o por si es diestro o es zurdo?”, reivindicó Baraja en el podcast de La Liga y Prisa ‘LALIGA VS’ en el que analizó la importancia de la psicología en el fútbol junto al presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte, David Peris.

Así, recalcó que pueden “admitir que la gente diga si ha jugado bien o ha jugado mal, pero la sensación que te deja esto es que hay pocas profesiones en el mundo en el que por hacer tu trabajo e intentar hacerlo bien la gente te critique”.

No obstante, el vallisoletano incidió en la importancia de la psicología deportiva dentro de un equipo, un apartado “muy importante” y que ayuda a que los jugadores tengan una mejor respuesta ante el fallo.

“Siempre digo a los jugadores que no piensen en la acción anterior, sino en la siguiente, en mantener la mente despejada, aunque no es fácil. En Mestalla hay casi 50.000 personas y los jugadores tienen que saber gestionar este tipo de momentos”, sostuvo el exjugador, que dijo que su mensaje al futbolista siempre se centra en que se focalice en la siguiente acción "y en hacerlo bien”, agregó.

“Yo les insisto en que se focalicen en la tarea, ni en el previo, ni en las consecuencias, ni en lo que supone ganar o perder. Eso a veces te lleva a ansiedad o preocupación. Te puede afectar otros resultados también. Yo les digo que se concentren en el tiempo de juego y en repetir cosas que hemos venido haciendo durante la semana. Y si haces muchas cosas bien estarás más cerca de ganar y de que te afecten menos cosas en tu rendimiento”, expuso Baraja.

Asimismo, recordó que tras la complicada temporada 2022-23, el Valencia introdujo este curso la figura del psicólogo en el cuerpo técnico de Rubén Baraja: “No hay que olvidar que todos somos primero personas y tenemos días buenos, días malos… Y tenemos un grupo muy joven. Las emociones, las experiencias, las situaciones, tenemos que ir gestionándolas y en este sentido es positivo tener una persona que te diga cuál es el guion y te ayude a gestionar aspectos emocionales dentro del juego”.

Así, Baraja subrayó que cada jugador es distinto a nivel psicológico y responde de una manera o de otra y eso “requiere a veces un enfoque personalizado de cada situación”.

Por eso, dijo el técnico, es importante conocerlos bien y empatizar con ellos: “A cada uno le afecta de una manera cada situación. Tienes que conocerlos bien. Hay jugadores que tras una buena actuación los quitas y a lo mejor te los cargas, otros tienen más amor propio y remontan. Tienes que conocerlos bien, saber cómo responden a las emociones y ser consciente”, apuntó.

”Siempre hacemos reuniones iniciales cada temporada, les marcamos objetivos, qué queremos de cada uno, en qué deben mejorar, qué deben mantener… Y eso les ayuda a encontrar objetivos cercanos y concretos y creo que así el jugador crece en un ritmo adecuado”, subrayó Baraja.