El Ayuntamiento de Sagunto acepta el proyecto de la APV para la construcción del nuevo Pantalán incluyendo mejoras

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha explicado que «hemos acordado una postura de consenso por parte del Ayuntamiento, a pesar de que teníamos diferentes posicionamientos por parte de los partidos políticos. Finalmente hemos optado desde un prisma realista, aceptar el proyecto de la Autoridad Portuaria de València y trabajar en su mejora, sobre todo en cuanto a la incorporación de elementos de patrimonio industrial». En este sentido, Darío Moreno ha indicado que también ha habido consenso sobre que «la Autoridad Portuaria de Valencia ha incumplido con sus compromisos en reiteradas ocasiones, pero es importante que trabajemos en positivo para ganar un espacio para la ciudadanía y para dignificar esa parte de nuestro patrimonio industrial».

Sin embargo desde Esquerra Unida han señalado que no ven oportuno tomar una decisión sin haber contado con las asociaciones de patrimonio industrial y han destacado que el proyecto presentado por la APV se ha hecho de espaldas al municipio y que es un chantaje a la ciudad, con lo que aceptar este proyecto es rendirse al chantaje de la APV. Desde el Consell Polític de este partido han decidido no apoyar esta obra porque consideran que no es recuperación del patrimonio industrial lo que se va a llevar a cabo si se hace

El Pantalán tiene una longitud de 1.652 metros y está dividido en cinco tramos. De estos tramos, el primero, con 360 metros de largo, está ubicado en tierra firme y el resto, sobre el mar. Dos de esas partes se derrumbaron durante los temporales de 2019 y 2020.