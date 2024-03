21 de marzo, el día de las personas 'extraodinarias'

La presidenta de Extraordinarios T21, Marta Vives, ha recordado que según un informe de European Down Syndrome Association (EDSA) el 95% de las personas con síndrome de Down, no consigue empleo a pesar de estar formadas y preparadas para ello. Por este motivo en su manifiesto conmemorativo del 21 de marzo reivindican y piden:

1) Que los programas de inserción laboral en entornos ordinarios de trabajo para personas con síndrome de Down se modifiquen y adapten al ritmo real de la vida laboral y envejecimiento.

2) Que las políticas de empleo e inclusión de nuestro país contemplen la realidad de las personas con síndrome de Down dejando de centrarse en visiones antiguas y asistenciales.

3) Que España debe homologar a los servicios de empleo con apoyo, al mismo nivel que se ha hecho con los sistemas asistenciales de empleo protegido y ocupacional.

4) Que a las empresas se les facilite un sistema de cotización y finalización de la etapa laboral acorde con las condiciones laborales que las personas con síndrome de Down demandan, pues la finalización más temprana de su etapa laboral debido al envejecimiento prematuro no debe de ser un problema con el que las empresas tengan que enfrentarse en solitario (despidos, bajas laborales indefinidas, extinciones voluntarias...).

5) Que las empresas deben reconocer la valía de la diversidad en su entorno y permitir la realización de ajustes razonables que posibiliten el mejor desempeño y la rentabilidad del trabajo eficaz de las personas con síndrome de Down.

Vives ha agradecido a las empresas que sí apuestan por la inclusión , así como a las familias de personas con síndrome de Down, su apoyo para ayudarles a ser más autónomos e independientes