Gonzalo Verdú fue uno de los encargados de comparecer ante los medios tras la derrota frente al Granada. El capitán del Elche lamentó que el encuentro “se resolvió con pequeños detalles” y que, en esta ocasión, la moneda salió cruz para los franjiverdes: “Con empate a cero, Rui Silva sacó una mano muy buena que pudo cambiar el desarrollo del encuentro. En la primera parte, el rival estuvo mejor. En la segunda, fuimos a más para buscar el gol del empate”.

El central cartagenero reconoció que el Elche “debe empezar a sumar los tres puntos en casa” y aseguró que el duelo de esta jornada “era un partido crucial para haber ganado en el Martínez Valero, aunque no se pudo conseguir”. “Los detalles marcan los partidos y ellos hicieron su gol al filo del descanso. Eso tanto hizo daño. Salimos en la segunda parte a buscar el empate con la cabeza alta, aunque faltó determinación en la zona de finalización”, señaló.

Sobre los problemas que tuvo el Elche para generar ocasiones claras de gol (sólo una en todo el encuentro), el futbolista franjiverde afirmó que “el Granada es un bloque muy sólido y dejó muy pocos espacios; el equipo se desfondó para igualar el resultado; pero no pudo ser”. “Este resultado no cambia nada y vamos a intentar sacar un buen marcador en el próximo encuentro (en el Metropolitano, ante Atlético de Madrid). Esto no para y todos los puntos son importantes. Toca mejorar cosas, hacer autocrítica y pensar en la siguiente cita”, finalizó.