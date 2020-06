Nino, la leyenda continúa

Llegué al Elche el siglo pasado, en 1997. Para entonces Nino ya estaba en el club. 23 años después sigue ahí como siempre, igual que el escudo, el estadio y los aficionados. Forma parte de la entidad, como la bandera, los colores o la franja de la camiseta. Nino llegó para quedarse. De momento, no como entrenador o como director deportivo, sino donde mejor se desenvuelve: en el terreno de juego.

Nino, a los 40, continúa siendo uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. Y no por lo que fue, sino por lo que es. Si me hubieran preguntado hace más de dos décadas si hubiese apostado a que Nino seguiría jugando a los 40 años al nivel que está ahora, seguramente hubiese respondido que no. Después, haces memoria, retrocedes en el tiempo y te preguntas: ¿Qué cualidades tenía Nino para haber llegado hasta aquí y haber jugado durante tantas temporadas?

La primera respuesta es que tenía condiciones para ser futbolista. Indiscutiblemente, sí. Su olfato goleador es natural. Nació con ese don. ¿Era trabajador? Como el que más. Tanto en partidos como entrenamientos siempre daba el cien por cien. ¿Se cuidaba? Por supuesto: vivía por y para jugar al fútbol. Para llegar a ser un profesional de su nivel se necesita talento, trabajo y suerte. Y en el caso de Nino estoy convencido de que lo que menos ha influido en su exitosa carrera ha sido la suerte.

Si hoy me preguntas si pienso que si Nino seguirá jugando hasta los 45, no sabría que responder...

Felicidades, amigo.