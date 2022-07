La construcción de la planta fotovoltaica entre Villena y Salinas no tendrá ningún impacto medioambiental

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la autorización de la construcción de la planta fotovoltaica entre los términos municipales de Villena y Salinas. La sociedad, integrada por Atitlan Helios, Awergy y Aurea Capital Partners, prevé que las obras comiencen en el primer trimestre de 2023.

La construcción de esta planta dará empleo a más de 400 personas con el fin de fomentar el empleo local. Además, la obra no dañará el medio ambiente del entorno, ya que no se utilizará hormigón debido a la favorable orografía de la zona. Al no haber impacto medioambiental, la colonización del terreno está garantizada por vegetación y fauna silvestre.

La Sociedad prevé que este proyecto aminore la emisión de 65.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y que su inversión oscile los 40 millones de euros. Por otro lado, la energía generada en la planta evacuará en la subestación eléctrica de Sax, propiedad de la Red Eléctrica de España, lo que hará que no tenga ningún impacto negativo sobre el medio ambiente de las infraestructuras necesarias para la conexión.

La planta se ha tramitado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Una vez construida, generará 185 GWh al año, lo que equivale al consumo energético anual medio de más de 45.000 hogares españoles.