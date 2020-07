El concejal no adscrito en Elche reclama que la ciudad se adhiera al programa de atracción de talento empresarial del Ministerio de Industria

Eduardo García-Ontiveros destaca que formar parte del programa ' Rising Up In Spain ' daría “visibilidad” internacional a Elche Campus Tecnológico

Eduardo García-Ontiveros, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Elche, presentará una moción en el pleno de este mes de julio, que se va a celebrar el próximo lunes. En su propuesta solicitará al Gobierno Municipal iniciar las actuaciones oportunas con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), para la inclusión de la ciudad de Elche en el catálogo de ciudades que se ofertan para desarrollar sus proyectos a empresas internacionales beneficiarias del programa ‘Rising up in Spain’.

El concejal considera que es un buen momento para aprovechar la inversión de la creación de Elche Campus Tecnológico, ya que conseguirá atraer a más empresas del sector a nuestra ciudad y así se podrán crear nuevos empleos de mayor calidad. Además, las startups son una gran oportunidad de desarrollo para el territorio en el que se establezcan.

El ICEX del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del gobierno central, realiza el programa denominado “Rising up in Spain” desde el año 2016 , con el que se dirigen a emprendedores y startups interesadas en desarrollar su trabajo en España.

García-Ontiveros considera que Elche podría obtener beneficios si se incluyese dentro de este plan. Se conseguiría dar visibilidad a nivel internacional a Elche Campus Tecnológico y se contribuiría al desarrollo socio-económico del municipio consolidando a Elche como gran motor económico y empresarial de la provincia.