Cinco ilicitanos ya pueden presumir de animar in situ al Elche en Primera

Cinco aficionados ilicitanos ya pueden presumir de animar in situ al Elche CF tras su regreso a Primera División. Ellos son Pablo Fernández, Miguel Núñez, Iván Moya, Jaime Antón y Carlos Ramos, estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Valencia, que junto a tres amigos de Albacete, Teruel y Alicante presenciaron el empate del conjunto franjiverde desde una escalera de emergencia de un edificio de apartamentos anexo al estadio Ciudad de Valencia.

Miguel Núñez asegura que, de los ocho, "el herculano fue el que más celebró el gol del empate y fue el que se vio, en las imágenes de El Día Después, que subía con los brazos en alto por las escaleras de emergencia". "Los agentes de la Policía Nacional se portaron sensacional con nosotros y vieron lo bien que lo teníamos montado; no nos multaron y sólo nos pidieron que no hiciéramos ruido para no molestar a los vecinos", añaden.

Una charla simpática de estos universitarios que intentaron acceder a los jugadores del Elche, pero les fue imposible. Bien haría el conjunto ilicitano teniendo un detalle con estos "abonados de toda la vida, ya sea en Primera, Segunda o Sergunda B".