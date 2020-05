"No compartimos, en absoluto, la decisión del Ministerio de Sanidad con la Comunidad Valenciana porque no obedece a criterios objetivos"

El cabreo en la Comunidad Valenciana es monumental tras conocer el anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de dejar fuera de la fase 1 a gran parte de la Comunidad Valencia, destacando la ausencia en esta desescalada de las tres capitales (Valencia, Alicante y Castellón) y a ciudades importantes como Elche, cuyos datos de contagios, muertes y saturación en sus áreas de salud están muy debajo de la media nacional.

Esta ha sido la declaración de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, poco después de conocer la postura del Gobierno central:

La Generalitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat no comparte la decisión adoptada por el ministerio de sanidad y que ha anunciado esta misma tarde en la que ha anunciado que solo pasarán a la fase 1 de la desescalada diez de los departamentos de salud de la comunidad valenciana

Y no lo compartimos por muchos motivos. El primero de ellos, porque hemos cumplido con todos los criterios y todas las exigencias que nos había pedido el propio ministerio de sanidad. La propuesta que remitimos el pasado miércoles y que luego nos permitió tener una videoconferencia con el propio Ministerio de manera bilateral confirmaba que esos criterios los habíamos cumplido.

De hecho, el propio Ministerios no puso una nota: matrícula de honor. No es una calificación que puso esta consellera o esta Conselleria. La puso el propio ministerio. ¿Y por qué cumplíamos? Porque reuníamos todos los criterios que nos habían solicitado: el número de camas de agudos, el número de camas críticas, la capacidad de respuesta y de seguimiento en atención primaria, la capacidad de nuestros laboratorios para poder llevar a cabo las pruebas de las PCRs.

Esta Consellería cumplía muchísimos de los criterios que establecían. Durante todo este tiempo hemos trabajado para esa finalidad, con el objetivo fundamental de cuidar de todos los valencianos y valencianas. Y poner la salud por encima de cualquier interés, pero ahora llega el momento de poner en marcha esa desescalada. Y esta Conselleria y esta consellera no se muestra de acuerdo con la decisión adoptada.

Hay otros criterios objetivos que había que tomar en cuenta. Uno de ellos era el índice de casos acumulados durante los últimos 14 días. Ese índice que viene publicado en la página web de Sanidad, este viernes dice que la Comunidad Valenciana está entre las seis comunidades que tiene una incidencia menor por cada cien mil habitantes. De hecho, en ese índice tenemos un 13,59 por mil habitantes. Mientras, otras comunidades que han pasado en su totalidad a la fase 1 presentan entre un 46 y 63 de incidencia por cada cien mil habitantes.

Es un criterio está publicado en la web del Ministerio. Otro criterio era la reproducción del virus en función del tiempo. Se establecía en un número absoluto: un uno. La Comunidad Valenciana está en el 0,66%, muy por debajo del criterio exigido por el Ministerio de Sanidad.

No compartimos la decisión porque hemos compartido durante todo este tiempo y hemos hecho un esfuerzo enorme. Y eso lo pueden ver y comprobar en nuestro informe. Por tanto, no entendemos por qué no podemos pasar a la fase 1 estando en muchísimas mejores condiciones que otras comunidades autónomas. Este viernes he pedido al Ministro que si la decisión no era que pasara toda la Comunidad Valenciana, justificaran con criterios objetivos, para todo el territorio nacional, cuáles iban a ser para saber y conocer las razones de por qué la Comunitat no iba a avanzar en la desescalada. No he recibido ninguna respuesta, no he escuchado ninguna razón ni objetiva ni técnica, sobre todo objetiva. Y, sin embargo, sí que he podido ver cómo otras comunidades han pasado a la fase 1 sin reunir, al menos, los criterios, que sí cumple la Generalitat Valenciana.

En cualquier caso, vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando porque nuesto objetivo siempre estará por encima de cualquier interés que es que los valencianos y las valencias reciban la mejor atención sanitaria y, por supuesto, que sigamos cuidándoles y que ellos se cuiden. Vamos a pelear para pasar a la fase 1 cuanto antes y reitero no compartimos, en absoluto, la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad porque no obedece a criterios objetivos medibles, que era como se nos transmitió que nos iban a evaluar".