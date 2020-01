"Me despido del club más importante de mi vida, el Elche CF"

Gonzalo Villar, en su presentación como nuevo jugador de la AS Roma. / AS Roma

Gonzalo Villar ha sido presentado este jueves como nuevo jugador de la AS Roma. El mediapunta murciano, de 21 años, ha ofrecido sus primeras manifestaciones en su nuevo club, en el que seguirá luciendo el dorsal número 14 en la espalda, pero también ha querido despedirse de la que ha sido su casa hasta el pasado lunes.

Su marcha deja un traspaso de cuatro millones de euros más uno en variables, que ingresarán entre Valencia CF (80%) y Elche CF (20%). Además, los derechos de formación y de solidaridad (5% de la venta internacional) se distribuirán proporcionalmente ente entre Real Murcia, Elche y Valencia.

Este es el comunicado que Gonzalo Villar ha publicado en sus redes sociales para despedirse del Elche CF:

“Si os soy sincero, ni sé por dónde empezar… Pero creo que primero me gustaría que intentarais poneros en mi lugar. Nunca me gustó el mercado de enero porque no soy de los que dejan un barco a mitad de camino, pero en la vida uno no sabe si las oportunidades se vuelven a presentar o no. Escribo esta carta para despedirme del club más importante de vida, el Elche Club de Fútbol.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la afición por los innumerables mensajes de apoyo que habéis escrito desde que llegué. Y porque me he sentido querido como nadie cada vez que he pisado el césped de nuestro Martínez Valero.

Después de esto quiero agradecer al verdadero tesoro que tiene este equipo, a mis compañeros. Desde que llegué el primer día me acogieron como a un hermano pequeño, apoyándome cuando lo pasaba mal y aconsejándome cuando todo iba muy bien. De corazón, muchas gracias hermanos.

Por último, y esto no sé cómo hacerlo, dar las gracias al cuerpo técnico, pero muy en especial a dos personas: Chema, que empujaste para que confiaran en mí cuando casi ni yo mismo lo hacía; y que desde los 15 años fuiste casi un padre para mí. Y a Pacheta, no sé qué puedo decir para agradecerte lo que has hecho por mí. Bueno, sí lo sé en realidad: tú has sido el que me ha convertido en futbolista de Primera, así que ya sabes que te estaré agradecido para siempre, míster.

De parte de un ilicitano de corazón… ¡GRACIAS!".