Bienvenida, Guerrera

Ivet Musons vuelve a sonreír. La internacional del Club Balonmano Elche sigue recuperando sensaciones, tras haber estado año y medio lesionada. El pasado sábado volvió a brillar sobre la pista del vetusto pabellón de Carrús, en el duelo directo frente al Rocasa Gran Canaria. Las franjiverdes se impusieron por 33-29 ante un rival con el que pelea por los puestos que darán derecho a disputar competición europea durante la próxima temporada. Acumulan cuatro triunfos consecutivos y al tercer puesto en la Liga Guerreras Iberdrola suman la alegría por volver a contar con una de sus jugadoras más valiosas.

La lateral catalana, que no partió en el siete inicial, anotó seis goles y tuvo una destacada actuación tanto en defensa como en ataque. Ivet regresó a la competición hace tres jornadas, en el encuentro en Elche ante el Balonmano Granollers. Y también participó en el desplazamiento que sirvió para despedir el año 2019 frente al Aula Alimentos de Valladolid.

Ahora a Ivet ha recuperado la ilusión y la confianza en sí misma, después de haber pasado momentos duros en los que física y moralmente no terminaba de ver la luz al final del túnel. La catalana se lesionó en su mejor momento, cuando participaba con las Guerreras como pieza destacada en los Juegos del Mediterráneo de 2018. En una acción de ataque, la rodilla izquierda de Ivet cedió y la consecuencia no pudo ser peor, con la temible triada.

El 4 de julio fue operada por el responsable de los servicios médicos de la Real Federación Española de Balonmano, el doctor César Flores; y su equipo, formado por Manuel Leyes, María González y Tomás Roca, en la Clínica CEMTRO. El informe médico confirmó la gravedad de la lesión: “Rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial con lesiones meniscales asociadas”. La cirugía consistió en la reconstrucción de los ligamentos lesionados (cruzado anterior y colateral medial) y la reparación de las lesiones meniscales.

Ivet esperaba regresar a la competición para principios de la actual temporada, si bien las sensaciones no eran buenas y su evolución se estancó. Hubo quien se aventuró a decir que nunca volvería a ser la de antes. Por eso decidió parar, con el consentimiento de la junta directiva y del cuerpo técnico. Le cedieron el tiempo que necesitaba para aislarse durante un par de meses de las pistas y centrarse en un exhaustivo esforzado trabajo físico de readaptación junto al preparador Aitor Soler. Ahí comenzó a creer en que volver al máximo nivel era posible.

El 21 de noviembre llegaba la noticia más esperada. La Guerrera Musons anunciaba su regreso a las pistas: “Después de muchísimos meses de sufrimiento, recaídas y miles de horas de trabajo, llega la recompensa y con un único objetivo: poder volver a jugar”. La jugadora del Club Balonmano Elche aprovechó ese anuncio para dar las gracias a todos los que le apoyaron en los duros momentos: “Sólo me queda agradecer el trabajo en la sombra en los primeros tramos de mi recuperación a un gran profesional y crack en su trabajo como es Rafa Sabido; y a Carlos Barrera (fisioterapeuta) por cuidarme, vivir todas las facetas de mi lesión y por estar siempre, a cualquier hora, para cualquier cosa que he necesitado. Sin vosotros esto no hubiese sido posible. Gracias, de verdad, por vuestro trato y profesionalidad”.

“Para Aitor Soler (readaptador) no tengo palabras para describir su enorme trabajo y sacrificio, miles de gracias por aceptar este reto tan difícil; no podía haber caído en mejores manos. Todo esto también es gracias a ti, a tu trabajo y a esas ganas de no rendirse pese a las adversidades. También a la Clínica Fisioterapia Elche. por el trato en estos últimos meses. Y al Club Balonmano Elche por la confianza depositada en mí, así como al equipo médico de César Flores y Manuel Leyes, por el trato y cercanía durante el tiempo que ha durado mi lesión, así como a todas aquellas personas que han formado parte de este duro camino”, expresó a través de sus redes sociales.

Al lado de Ivet siempre tuvo a su mejor equipo, el formado por sus compañeras de vestuario, resaltando el efusivo cariño de Jennifer Gutiérrez, con la que llegó al Elche, y la exportera Llanos Trigueros, quien puso su nombre en la mesa del club franjiverde tras verla en acción en el balonmano playa. Y, por su puesto, su familia por aguantarle “en esos meses tan duros sin permitir que me rindiera” y su pareja, Nico López, el gran capitán del Club Balonmano Elche, que también reorientó el rumbo de esta Guerrera cuando la evolución de su rodilla daba la sensación de navegar a la deriva.

Nico puso ese hombro en el que Ivet se apoyó para coger impulso, el mismo en el que la barcelonesa se abrazó, emocionada y con alguna lágrima, nada más cumplir con su misión: volver a sentirse jugadora en la pista, ante el Balonmano Granollers, con tres goles y una victoria en la que tuvo merecido protagonismo. “Mi gran apoyo, compañero, amigo, pareja… Nico, gracias por no dejarme caer nunca. Este largo camino no podía haberlo conseguido sin ti”, subrayó.

Ahora, con el grado de Ciencias del Deporte colgado en la pared de casa; un Máster en Rendimiento y Salud finalizado; y un físico que ha cuidado y cultivado durante los últimos meses regresa con ánimos renovados para disfrutar de la pasión de su vida: el balonmano. Ivet Musons Gimeno ha vuelto. Bienvenida, Guerrera.