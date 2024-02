La FAPA Gabriel Miró aclara los cambios que traerá el distrito único en la adjudicación de plazas escolares

La adjudicacion de plazas escolares el próximo curso se realizará en toda la Comunitat Valenciana con el criterio de distrito único. Es decir, los padres podrán solicitar plaza para sus hijos indpendientemente de lo cerca o lejos que vivian del centro escolar solicitado. Esta forma de llevar a cabo este proceso, tiene sin embargo ciertos aspectos a considerar como el hecho de que la cercanía del domicilio sí puntúe a la hora de la adjudicación.

Hablamos de ello con la secretaria general de la Federacion de AMPAS de la Provincia de Alicante, Sonia Terrero, quien también acalara que este sistema se notará mas en las grandes ciudades, como Elche o Alicante que en poblaciones más pequeñas.

Por otra parte, para la FAPA Gabriel Miró es muy importante mantener una comunciacion fluida con el gobiernos locales y por eso insisten en recordar que tienen pendiente ser convocados a una reunión con el alcalde y la concejala de Educación. Una reunión que todavía no se ha producido.