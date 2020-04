Christian Bragarnik sigue confinado en Argentina, a la espera de que el temporal del coronavirus amaine y pueda volar a España para ponerse a los mandos del Elche CF. El empresario argentino ha sido protagonista en el programa La Oral Deportiva, de Radio Rivadavia de su país, para hablar de su trabajo, de sus relaciones en el fútbol y de su nuevo club, el Elche.

Bragarnik ha asegurado que está con ganas de iniciar el trabajo en su nueva aventura en España: "Tengo ganas de llevar mis proyectos al fútbol europeo. Hice una gran relación con el dueño del Elche (José Sepulcre) y compré una parte. Tengo el 58% del club y creo que podemos terminar con más del 95% y eso incluye las deudas que tiene".

El afamado agente argentino, en una extensa entrevista de casi una hora, ha descartado que el expresidente de Boca Juniors, Ángel Angelici, cuenta con una parte del accionariado del Elche CG, como ha informado la prensa de su país: "Angelici no tiene ningún tipo de injerencia en lo mío con el Elche. Cometí el error de invitarlo a ver un partido conmigo y todos pensaron mal, pero él no tiene nada que ver con el Elche".

En sus manifestaciones a Radio Rivadavia (en Elche aún no se ha presentado ante los medios), Bragarnik ha asegurado que “en Argentina hay un pensamiento que el que hace las cosas bien, es porque algo mal está haciendo". "Entiendo las dudas e inquietudes que se puedan generar, pero en la vida me formé con principios y hay uno en principal que es el de la buena fe. Uno se maneja de esa manera y con honestidad, y por eso me quedo tranquilo", ha señalado en los micrófonos de Oral Deportiva.

Sobre su modo de trabajar, con cien jugadores y una decena de técnicos en su agenda de clientes, el nuevo propietario del Elche CF ha querido aclarar que “a ningún entrenador le di una sugerencia de poner o sacar un jugador; jamás me metí en el armado de un equipo, nunca se me pasó eso por la cabeza”. “Si hago eso, es faltarle el respeto al técnico y no tener confianza en él", ha añadido. En el conjunto franjiverde no ha intervenido en el mercado de invierno y no ha influido en cada en las decisiones del entrenador José Rojo ‘Pacheta’.