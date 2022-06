Los sindicatos no descartan la huelga si ASCER no da su brazo a torcer

Bloqueado el convenio del azulejo, después de la reunión mantenida durante la tarde de ayer, lejos de acercar posturas, aumenta la distancia de posiciones entre patronal y sindicatos. La piedra angular: que el aumento salarial evolucione de acuerdo al IPC.

La patronal del azulejo asegura que es inviable un compromiso de esas características que hipoteca a un sector dañado por la crisis energética y por la descarbonización.

Los sindicatos no descartan convocar huelga a partir del mes septiembre y ya anuncian que no aceptarán un convenio que no recoja la clausula de garantía salarial del IPC. Recuerdan que los azulejeros llevan 4 años de record de facturación.

El problema del desencuentro afecta a 21.000 empleos directos en un sector que es clave para la economía de Castellón. La próxima reunión negociadora tendrá lugar el 28 de junio.