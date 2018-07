Dimite el vicario de Ceuta por permitir entrar a una deidad hindú en el Santuario y que le canten una salve rociera

El vicario de Ceuta, Juan José Mateos, ha presentado este lunes su dimisión tras ser "amonestado" por el Obispado de Cádiz después de permitir este domingo la entrada en el Santuario de la Patrona de la ciudad autónoma, la Virgen de África, de miembros de la Comunidad Hindú local portando imágenes de una de sus deidades, Ganesh, "un hecho reprobable que no se debió consentir" , según la Diócesis.

En una nota a los medios, el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha expresado su "profundo dolor" por un hecho "lamentable" que "ha podido causar daño, confusión o escándalo en la comunidad cristiana", por lo que ha pedido "perdón" a "todos los que por esta actuación han sido heridos, escandalizados o confundidos en su fe". "En ningún caso se reprueba el amor de los miembros de la Comunidad Hindú a sus creencias, agradecemos sus muestras de respeto y reiteramos nuestra satisfacción por la cordial relación con ellos y las demás confesiones religiosas de Ceuta, lo que nos obliga a ser cada vez más fieles a nuestra tradición cristiana", ha puntualizado el Obispado.

Mateos, que como vicario también es párroco del Santuario, "ha reconocido que ha sido un error permitir la entrada de estas imágenes" y ha defendido que "no ha pretendido en ningún momento venerar nada fuera de nuestro Dios único y verdadero", pues su intención era tan solo "la de acoger la muestra de respeto que la Comunidad Hindú quería hacer a la comunidad cristiana y a la Patrona de Ceuta efectuando una ofrenda floral en el exterior del templo, y no la de celebrar ningún tipo de acto religioso conjunto". Esta no era la primera vez que la Comunidad Hindú de la ciudad, en el marco del traslado de Ganesh desde su templo hasta el puerto de la ciudad, entraba con la deidad en el santuario a "presentar sus respetos" a la Patrona de Ceuta.