Oriol Junqueras: “Espanya estarà encantada de tenir un nou Estat aliat a Europa”

El president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha assegurat al programa especial 'El Candidat' d’Onda Cero Catalunya que Catalunya formarà part de la Unió Europea si esdevé independent perquè "el primer interessat en què sigui així serà l’Estat espanyol". Junqueras està "convençut que la relació de Catalunya amb Espanya serà excel·lent perquè tindran molts interessos coincidents", i per això, "Espanya estarà encantada de tenir un nou estat aliat a Europa". El president d’ERC ha anotat encara una altra raó per la qual l’estat espanyol desitjarà una Catalunya europea: "quan vulguin exportar, en el seu camí cap a Europa, no voldran trobar-se duanes".

A més de l’interès de l’Estat espanyol, Junqueras també considera que "hi han arguments jurídics" a nivell internacional per pensar que Catalunya formarà part de la UE. Segons Junqueras, "els ciutadans de Catalunya són ciutadans de la Unió Europea, i la Unió ha de vetllar pels drets democràtics de tots els seus ciutadans"; a més, ha destacat que la vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane Reading, "va dir que no hi havia cap raó jurídica per deixar cat fora d’Europa", i que "qui diu el contrari és el ministre d’Afers exteriors, José Manuel García-Margallo, que interpreta una frase d’una carta".

Junqueras ha assegurat que "si CiU avança cap a la independència, ERC serà el seu soci més fiable", tot i que ha advertit que "si no ho fan, si no avancen de forma seriosa cap a la independència, farem oposició". Més enllà de les aliances post-electorals, el president d’Esquerra no s’ha mostrat preocupat pel fet que CiU pugui endur-se vots que habitualment són dels republicans. Junqueras ha recordat que "en totes les enquestes ERC és 2a força en intenció directa de vot", però que en qualsevol cas, "no és tan rellevant si fem 16 o 18 diputats, sinó que el que expliquem sembri fonaments per un país millor".

Junqueras s’ha mostrat disposat a avançar en la configuració d’una nova esquerra un cop passades les eleccions. Ha recordat que ERC defensa "dos eixos: la independència de Catalunya i la justícia social", i que, per tant, si hi ha coincidències amb altres formacions en aquests dos eixos, hi haurà camí per recórrer. De fet, creu que el que defensen l’exsocialista Ernest Maragall i l’exrepublicà Josep Lluís Carod-Rovira, és a dir, que "cal estructurar l’espai de centre-esquerra nacional”, és precisament “el que ERC representa".