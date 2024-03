Les adolescents pateixen el doble de control en la parella que els nois. Més del 13% de les noies han estat víctimes d’aquestes conductes, mentre que entre els nois el percentatge es queda al 7%. De mitjana, un de cada deu adolescents d’entre 14 i 17 anys n’han estat víctimes alguna vegada.

Així es desprèn de l’estudi sobre 'Violència en les relacions de parella entre adolescents' de l’Observatori Social de la Fundació ‘La Caixa’ i la Universitat de Barcelona. L’informe defineix com a violència de control els comportaments que limiten la relació amb les seves amistats, o que impedeixen reunir-se amb altres persones o que revisa el telèfon mòbil entre altres.

Important detectar a temps

Es tracta d’un tipus de conductes que és important detectar a temps, tal com indica una de les investigadores, Noemí Pereda. “Cal tenir en compte que, en molts casos, aquestes relacions en les quals tots dos, noies i noies, reporten que controlen les seves parelles són temporals i el model de l’amor romàntic desapareix amb el pas del temps i amb noves relacions. Tanmateix, en alguns casos aquesta conducta de control pot escalar a altres formes de violència més greus, com la violència física o la sexual, per la qual cosa s’ha d’incidir a través de l’educació sobre aquestes concepcions perjudicials de les relacions i l’amor que coarten la llibertat dels joves i els insten a seguir un model de violència”, puntualitza la investigadora. Qui més pateix aquest tipus de control són les noies, que moltes vegades no ho veuen com un problema en aquestes edats, ja que moltes d’elles ho relacionen amb un tipus de relació “atenta” i no tòxica.

Violència física, també

L’estudi també destaca que un 4% dels adolescents han patit agressions físiques per part de la parella, si parlem d’agressions sexuals en el cas de les noies arriba al 6,6% i en els nois un 4 i mig. Això suposa que el 17% de les noies ha patit violència d’algun tipus en les relacions de parella, mentre que en el cas dels nois és el 10%.